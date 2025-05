NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Rio Tinto auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5920 Pence belassen. Die Ökonomen der US-Bank setzen nach dem starken Rückgang der chinesischen Wirtschaft nun auf eine starke Erholung und hätten ihre Wachstumsprognose für 2025 deutlich angehoben, schrieb Dominic O'Kane in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sein Fokus liege hier auf Rio Tinto als seinem bevorzugten Wert unter den diversifizierten Bergbaukonzernen./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 23:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007188757