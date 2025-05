Die Quartalsergebnisse von Fraport für Q1 2025 fielen gemischt aus: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 6?% auf 869?Mio.?EUR und entsprach damit weitgehend den Erwartungen. Das EBITDA lag jedoch mit 177,5?Mio.?EUR um 7,5?% unter den Erwartungen, was auf das Ausbleiben von Einmaleffekten aus dem Vorjahr sowie gestiegene Personalkosten zurückzuführen ist. Gute Ergebnisse in den Segmenten International Activities & Services sowie Ground Handling konnten schwächere Umsätze im Bereich Aviation und anhaltenden Kostendruck teilweise ausgleichen. Der Cashflow war schwach: Der Free Cashflow belief sich auf -353?Mio.?EUR, bedingt durch höhere Konzessionsgebühren und laufende Investitionen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 wurde bestätigt - inklusive bis zu 64?Mio. Passagieren in Frankfurt, einem moderaten EBITDA-Wachstum und keiner Dividendenausschüttung. Aufgrund des verfehlten EBITDA, schwacher Verkehrszahlen in Frankfurt und steigender Kosten wurden die Schätzungen leicht nach unten angepasst. Die Analysten von mwb research senken ihr Kursziel von 65,00?EUR auf 62,00?EUR und stufen die Aktie von KAUFEN auf HALTEN herab. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fraport%20AG