Zürich - Laut den Ökonomen der UBS wird die Schweizer Wirtschaft im laufenden und kommenden Jahr vor sich hindümpeln. Schuld daran ist Donald Trump. Denn der US-Präsident habe mit der Einführung weitreichender Zölle eine Zäsur im globalen Handel herbeigeführt, heisst es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Dies werde zu einer deutlichen Abkühlung der Weltwirtschaft führen. Immerhin: Eine globale Rezession zeichne sich nicht ab, so die Experten ...

