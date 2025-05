Die Bayer-Aktie meldet sich am Dienstag mit einem Feuerwerk zurück, der Kurs steigt rasant um rund +10% auf aktuell 26,30 €. Was ist jetzt zu erwarten? Solider Jahresauftakt Am 13. Mai hat das Unternehmen seine Bücher geöffnet und die Quartalszahlen präsentiert. Diese sind in der Summe wie erwartet ausgefallen und liegen leicht über den Markterwartungen. Der Konzernumsatz sank geringfügig gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 13,8 Milliarden €. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...