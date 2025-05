Die Ergebnisse von Verbio für das dritte Quartal 2025 zeigen einen Umsatzrückgang von 3,5% im Jahresvergleich auf 394,9?Mio.?EUR, übertrafen jedoch die Konsensschätzungen um 5,6%. Das EBITDA lag bei 8,2?Mio.?EUR und damit unter der Prognose von 15?Mio.?EUR, stellte aber dennoch eine Verbesserung von 12,7% gegenüber Q3 2024 dar. Im Biodiesel-Segment ging der Umsatz um 3,4% zurück, während das EBITDA dank besserem Kostenmanagement trotz geringerer Mengen um 47,4% stieg. Im Segment Bioethanol/Biomethan sank der Umsatz um 3,5%, das EBITDA verringerte sich im Jahresvergleich um 8,8?Mio.?EUR - vor allem infolge der Anlaufkosten des Standorts in Nevada, USA. Verbio erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA am unteren Ende der Prognosespanne und rechnet damit, dass die Nettoverschuldung zum Jahresende unter 190?Mio.?EUR bleiben wird. Der Fokus liegt weiterhin auf dem Hochlauf des Werks in Nevada sowie auf operativer Effizienz. Nach Anpassung ihres Modells und leicht gesenkter Schätzungen aufgrund des anhaltenden Drucks bekräftigen die Analysten von mwb research ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 15,00?EUR. Der aktuelle Aktienkurs ist trotz eines Anstiegs von ca. 47% gegenüber dem Tiefststand im letzten Monat immer noch ein attraktiver Einstiegspunkt mit einem Aufwärtspotenzial von 42,9%. Zur Teilnahme am Earnings Call heute um 14:00 Uhr (MESZ) können Sie sich hier registrieren: https://research-hub.de/events/registration/2025-05-13-14-00/VBK-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Verbio%20SE