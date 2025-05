FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 50,60 Euro belassen. Der Nettogewinn der italienischen Bank habe die Erwartungen um ein Fünftel übertroffen, schrieb Giovanni Razzoli in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Keine Neuigkeiten habe es wegen möglicher Übernahmen gegeben. Es sei lediglich bestätigt worden, dass zugekauftes Wachstum nur dann interessant sei, wenn es sich positiv auf den eigenen Investmentansatz auswirke./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IT0005239360