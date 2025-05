München (ots) -Dritter Sieg im 3. Spiel - Deutschland ist mit 9 Punkten und 15:4 Tore sogar Spitzenreiter in der Gruppe B nach einem 5:2 gegen knüppelharte Norweger. Lukas Reichel musste nach einem Check verletzt raus und ins Krankenhaus zur Untersuchung. Diese Verletzung und die häufigen Unterbrechungen wegen "des Eislochs von Herning" wegen die Negativpunkte zum blitzsauberen deutschen WM-Start - allerdings gegen vermeintlich schwächere Gegner.Bundestrainer Harold Kreis hat ohnehin wie die Mannschaft "sehr hohe Ansprüche": "Die Jungs haben ein hart umkämpftes Spiel über 60 Minuten gemacht. Wir haben jetzt drei Siege in drei Spielen - gegen Mannschaften, bei denen ich sagen würde: Wir sollen das Spiel gestalten. Die Jungs haben das sehr gut gemeistert, jedes Spiel für sich. Das war jetzt ein guter Start in die ersten drei Spiele."Auch Tim Stützle erhält für sein 1. WM-Spiel nach 2 Jahren ein "sehr gut" vom Bundestrainer. Stützle selbst haderte ein wenig: "Ein paar Fehler zu viel meinerseits. Wir hatten sehr viele Chancen, ich hätte ein paar Tore schießen können." Der NHL-Star war zufrieden mit dem Einstand und mit seinen Sturmpartnern Yasin Ehliz sowie Marc Michaelis, die Deutschland nach 17 Minuten 2:0 in Führung schossen.Gegen die Schweiz (Donnerstag, live ab 15.30 Uhr) als nächste deutschen Gegner, so Stützle, "müssen wir weniger Fehler machen. Wenn wir nicht Grubi im Tor gehabt hätten, hätte es vielleicht ein bisschen anders ausgehen können."Nachfolgend die Stimmen zum 3. Gruppenspiel des DEB-Teams gegen Norwegen. Quelle: MagentaSport. Moderator Sascha Bandermann, Experte Patrick Ehelechner und Kommentator Alex Kunz melden sich direkt aus Dänemark und Schweden. Alle WM-Infos live und auf allen Kanälen von MagentaSport sowie MagentaTV. Am Donnerstag läuft Schweiz gegen Deutschland live ab 15.30 Uhr. Am Samstag zeigt MagentaSport USA gegen Deutschland, ab 11.30 Uhr live.WM: Deutschland - Norwegen 5:2Deutschland übernimmt die Tabellenführung! Beim 5:2 gegen Norwegen bleibt das DEB-Team auch im 3. Spiel ungeschlagen und steht mit 9 Punkten an der Spitze von Gruppe B. In einem intensiven Spiel müssen Rückkehrer Tim Stützle und Moritz Seider immer wieder harte Checks einstecken, kurz vor Schluss häufen sich Frustfouls der Norweger. Tim Stützle überzeugt mit 2 Scorerpunkten, Lukas Reichel muss im 2. Drittel nach einem Hit an der linken Schulter raus. Am Donnerstag wartet mit der Schweiz (3.) der Vize-Weltmeister - live ab 15.30 Uhr bei MagentaSport.Tim Stützle, Spieler Deutschland, über seine Rückkehr: "Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe ein paar Fehler zu viel gemacht, aber wir hatten viele Chancen - ich hätte auch ein paar Tore schießen können. Die Mannschaft hat stark gespielt, von daher hat's Spaß gemacht, wieder dabei zu sein. Eishockey ist eine harte Sportart. Zur Schiedsrichterleistung kann ich nicht viel sagen - da halte ich mich raus. Ich glaube, wir haben hart gespielt, die haben hart gespielt. Klar, ein paar fragwürdige Sachen waren vielleicht dabei, aber so ist es manchmal im Eishockey."...mit Blick auf das Spiel gegen die Schweiz: "Ich glaube, wir haben ein paar Fehler zu viel gemacht. Und wenn wir Grubi nicht gehabt hätten, hätte das Spiel auch anders ausgehen können. Vor allem: Wenn wir 4:1 führen, müssen wir schlauer spielen - die Scheiben vielleicht auch mal einfach rausschlagen." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Wm1oUFVEZlN3b1JVeUVnZE5jWVdsOGpvS2s3OTZod3dlNU53Q0pxVmZxST0=Harold Kreis, Bundestrainer, zum perfekten Start mit 3 Siegen aus 3 Spielen: "Wir schauen jedes Spiel einzeln an. Die Jungs haben heute ein hart umkämpftes Spiel über 60 Minuten gemacht. Wir haben jetzt drei Siege in drei Spielen - gegen Mannschaften, bei denen ich sagen würde: Wir sollen das Spiel gestalten. Die Jungs haben das sehr gut gemeistert, jedes Spiel für sich. Das war jetzt ein guter Start in die ersten drei Spiele."...zur Rückkehr von Tim Stützle: "Sehr gut. Wir haben den Vorteil, dass wir sieben Mittelstürmer in der Mannschaft haben - und jeder Mittelstürmer, den wir haben, kann auch außen spielen. Somit war die Entscheidung: Marc auf Linksaußen, mit Tim - und dass die dann Erfolg hatten, das tut ihnen gut. Das tut allen gut, und das tut der Mannschaft in erster Linie gut. Das war ein guter Start."...zur Verletzung von Lukas Reichel: Moderator Sascha Bandermann hatte kurz danach erfahren, dass Reichel ins Krankenhaus gebracht wurde. Kreis dazu: "Das war einer der weniger fairen Checks. Und somit ist es echt schade - die Banden sind zwar flexibel, aber vielleicht stand die Schulter einfach nicht richtig. Wie gesagt: Ich habe noch keine Diagnose, wir werden sehen." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SVZ6N1dLUEpxQlRhaTg1TmRkS0tzTTkxOUQ2VTZjM3llMTViSVk5eFFVST0=Das Loch von Herning: "Ärgerliche Eislöcher auf der Spielfläche"Nach einem harten Zweikampf zwischen Markus Vikingstad und Maksymilian Szuber bricht ein großes Stück Eis an der Bande heraus - zu gefährlich, um weiterzuspielen. Die Drittelpause wird vorgezogen, die verbleibenden 3 Minuten im Anschluss ohne Unterbrechung vor Beginn des 2. Drittels nachgeholt. Der Clip zur kuriosen Szene: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WC84MW1IMU1BbVYwV1VrcmM2YjRuSTlOS0lLU1JaUG0yc3VOQ2JZaWFtOD0=MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner über das "Loch von Herning": "Das darf nicht passieren - nicht auf dem Niveau. Ich meine, du weißt, welche Arenen du hier hast, auch wenn das eine Multifunktionsarena ist. Ich habe mich mal mit den Eismeistern unterhalten, weil die Spieler auch nicht besonders begeistert sind von der Eisqualität. Die Eismeister haben mir bestätigt: Sie können da nichts mehr machen, weil es an der Kühlanlage liegt. Die läuft schon auf 100 %, kühler geht's nicht. Das geht ja bis zum Boden runter - und hier geht es eben auch um Verletzungsgefahr." Der Clip dazu: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OWVRN0tITm9nZExiYnc3WGhLL1ozV0RPdEUyNisySHRWbnJ5QXNtbzI1QT0=Haare ab für einen guten Zweck! Tiefensee spendet seine LockenArno Tiefensee, Torhüter Deutschland, hat seine lange blonde Mähne der Krebshilfe gespendet. Vor dem Spiel spricht der Goalie mit frischer Kurzhaarfrisur über seine Beweggründe: "Ich habe sie für die Krebshilfe gespendet, damit auch Leuten, denen es nicht so gut geht, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert wird. Jetzt lasse ich sie wieder wachsen. Ich schau mal - vielleicht lasse ich sie für ein Jahr in einer normalen Länge. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Ein bisschen länger können sie schon sein, aber nicht so exzessiv wie sie vorher waren." GruppenphaseMittwoch, 14.05.2025Ab 16.00 Uhr: USA - NorwegenDonnerstag, 15.05.2025ab 15.30 Uhr: Schweiz - DeutschlandFreitag, 16.05.2025Ab 20.00 Uhr: Schweiz - NorwegenSamstag, 17.05.2025ab 11.30 Uhr: USA - DeutschlandMontag, 19.05.2025ab 15.30 Uhr: Deutschland - TschechienDienstag, 20.05.2025ab 19.30 Uhr: Deutschland - Dänemark