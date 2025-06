München (ots) -Noch mehr spektakulärer Basketball der Weltspitze! Denn der Weltmeister im 3x3-Basketball wird gesucht! Der FIBA 3x3 World Cup 2025 findet vom 23. bis 29. Juni in Ulaanbaatar, Mongolei, statt - und MagentaSport und MagentaTV sind live und kostenlos dabei. Die täglichen Live-Sessions des Turniers ab 05 .00 Uhr und 10.20 Uhr werden mit englischem Originalkommentar übertragen. Zusätzlich sind die Spiele auch live auf dem MagentaSport YouTube-Kanal frei empfangbar. Aktuell wird auch die Frauen-Europameisterschaft bei MagentaSport und MagentaTV live gezeigt.Der 3x3-World Cup verspricht Basketball auf Weltklasse-Niveau, spektakuläre Szenen und internationale Top-Teams. Im Fokus: das Team Baskets Bonn Telekom, bei dem die Telekom kürzlich als Hauptsponsor an den Start gegangen ist. Das Team läuft auch als deutsches Nationalteam auf. Mit dabei: U23-Weltmeister und MVP 2024 Fabian Giessmann sowie Denzel Agyemann, Linus Beikame, Tebbe Möller, Rotimi Ogunniyi und Luc van Slooten - ein starkes Line-up mit jeder Menge Potenzial für internationale Erfolge.Die Telekom hat den Rechtewerb der 3x3-Serie letzte Woche bekanntgegeben. Das neue Paket umfasst bis 2029 die FIBA 3x3-Welt- und Europameisterschaften, die World Tour, die Women's Series sowie die Olympia-Qualifikationsturniere - das volle Programm auf höchstem internationalem Niveau.Insgesamt 40 Teams treten beim 3x3 Word Cup 2025 in der Mongolei bei den Damen und Herren an - das Team Deutschland mit berechtigter Hoffnung auf starke Platzierungen. Die Übertragung bietet Fans nicht nur umfassende Live-Berichterstattung, sondern auch starke Einblicke in den dynamischen 3x3-Spielstil.Der nächste große 3x3-Stopp folgt am 11. Juli mit dem Basketball Open Air in Bonn - einem einzigartigen 3x3-Festival unter freiem Himmel. Dort trifft das Team Baskets Bonn Telekom auf internationale Spitzenmannschaften aus Deutschland, den USA, Frankreich und den Niederlanden - darunter aktuelle Weltmeister und Olympiasieger. Auch dieses Event wird live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport übertragen.Deutsche Telekom fördert deutschen Frauen-Basketball als Partner der EuroBasket 2025Die Deutsche Telekom ist offizieller Sponsoring-Partner der EuroBasket der Frauen in Hamburg. Die Partnerschaft umfasst ein vielseitiges Engagement in der Vorrunde, um insbesondere den deutschen Frauen-Basketball weiter zu fördern. Darüber hinaus eröffnen MagentaSport und MagentaTV der DBB-Auswahl erneut eine reichweitenstarke Darstellung durch die kostenlosen Live-Übertragungen mit höchstem Qualitätsanspruch. Das Live-Angebot umfasst aus deutscher Sicht am Freitag die spannende Partie gegen Spanien (Freitag, ab 19.30 Uhr) sowie den Gruppen-Abschluss gegen Großbritannien am Sonntag (ab 17.30 Uhr live). Plus weitere ausgewählte Top-Partien. MagentaSport wird auch die wichtigsten k.o.-Spiele ab dem 24. Juni live zeigen.Begleitet wird die EuroBasket 2025 der Frauen von einem hochkarätigen Team, direkt aus Hamburg: Moderatorin Stefanie Blochwitz sorgt für die Interviews, kommentiert wird von Alexander Frisch, Benni Zander und Markus Krawinkel. Ireti Amojo und Per Günther analysieren die EM.Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf sehr 1a-Analysen, Portraits und Informationen freuen. Frauen-Basketball auf starkem Niveau übertragen und inszeniert. Das Vorrunden-Turnier in Hamburg nimmt dabei eine Sonderrolle ein. Nun auch das durch das Engagement der Telekom.Basketball live bei MagentaSport:FRAUEN-EM 2025 (18. - 29. Juni) - alle deutschen Spiele + Top-Partien kostenlosFreitag, 20.06.202517:05 Uhr: Schweden - Großbritannien19:30 Uhr: Spanien - DeutschlandSamstag, 21.06.202519:20 Uhr: Griechenland - TürkeiSonntag, 22.06.202515:05 Uhr: Schweden - Spanien17:30 Uhr: Großbritannien - DeutschlandFIBA 3x3-Weltmeisterschaft aus Ulaanbaatar (Mongolei)vom 23. bis 29. Juni 2025Alle Spiele live und kostenlosMontag, 23. Juniab 05:00 Uhr: Day-Sessionab 10:20 Uhr: Night-SessionDienstag, 24. Juniab 05:00 Uhr: Day-Sessionab 10:20 Uhr: Night-SessionMittwoch, 25. Juniab 05:00 Uhr: Day-Sessionab 10:20 Uhr: Night-SessionDonnerstag, 26. Juniab 05:00 Uhr: Day-Sessionab 10:20 Uhr: Night-SessionFreitag, 27. Juniab 10:00 Uhr: Last16-SessionSamstag, 28. Juniab 11:00 Uhr: Viertelfinal-SessionSonntag, 29. Juniab 11:00 Uhr: Abschluss-SessionMÄNNER-EM 2025 (27. August - 14. September)Alle Spiele live - alle Spiele mit deutscher Beteiligung kostenlosPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6059129