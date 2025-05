© Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Piepgras

Die USA und China pausieren ihre zuletzt sehr hohen gegenseitigen Zölle. Diesen Dividendenaktien kommt die Entwicklung zugute.Donald Trumps umfassendes Zollpaket führte im April 2025 zu einem schnellen Börseneinbruch. Doch mittlerweile wird deutlich, dass es eher als Drohmittel dient, um für die USA vorteilhafte Handelsabkommen zu schließen. Grund ist das hohe US-Handelsbilanzdefizit, wodurch das Land seit den 1970er Jahren einen immer größeren Schuldenberg angehäuft hat. Hauptrivale im wirtschaftlichen Wettbewerb ist vor allem China, das auch in Europa in großem Umfang Zölle (Steuern) umgeht und so bereits ganze Branchen vernichtet hat. Am Wochenende konnten sich die beiden führenden …