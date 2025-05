TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den chinesischen Handelsplätzen haben die Aktienkurse am Mittwoch kräftig angezogen. Im weiteren Wochenverlauf stehen dort Geschäftszahlen wichtiger heimischer Tech-Unternehmen auf der Agenda. Schon im Vorfeld waren die Titel der Branche gefragt - auch, weil die US-Chiphersteller Nvidia und AMD am Dienstag Lieferungen von für KI-Chips an eine saudi-arabische KI-Firma in Aussicht gestellt hatten. In Japan und Australien zeigten die Börsen indes eine verhaltene Entwicklung.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen gewann 1,19 Prozent auf 3.942,56 Punkte. Für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es um 1,95 Prozent auf 23.559,66 Punkte hoch. Der Internetkonzern Tencent berichtet noch an diesem Mittwoch über seine Geschäftsentwicklung und der Amazon -Konkurrent Alibaba am Donnerstag. Bereits vorab legten deren Aktienkurse um mehr als 2 Prozent zu.

Die Zahlen dürften zeigen, wie die zwei Branchenriesen mit den unsicheren geopolitischen Unsicherheiten zurechtkommen und ob der chinesische Tech-Sektor wieder in den Rally-Modus schalten könnte, sagte Frederic Neumann, Chefökonom Asien bei HSBC Holdings in Hongkong. Da die Makrorisiken zurückgingen, richteten die Anleger den Fokus wieder stärker auf die Unternehmensgewinne.

Kursaufschläge verzeichneten auch chinesische Schifffahrts- und Hafenaktien. Sie profitierten vom Optimismus am Markt, dass die Deeskalation des Handelskriegs zwischen den USA und China eine Branchenerholung einläuten wird. Die Aktien von Ningbo Marine, Nanjing Port und Ningbo Ocean Shipping stiegen alle deutlich und erreichten die 10-Prozent-Grenze, wo die Kursgewinne an den chinesischen Handelsplätzen gedeckelt sind.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss zur Wochenmitte 0,14 Prozent tiefer mit 38.128,13 Punkten. Sony -Titel legten um 3,7 Prozent zu, nachdem der Elektronikkonzern ein Aktienrückkaufprogramm über umgerechnet bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar angekündigt und Geschäftszahlen vorgelegt hatte.

Für den australischen Leitindex S&P/ASX 200 ging es am Mittwoch um 0,13 Prozent auf 8.279,60 Punkte hoch./gl/mis

