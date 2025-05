EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

INDUS-Gruppe erwirtschaftet 402,4 Mio. EUR Umsatz und 24,9 Mio. EUR adjusted EBITA im ersten Quartal 2025



14.05.2025 / 07:29 CET/CEST

INDUS-Gruppe erwirtschaftet 402,4 Mio. EUR Umsatz und 24,9 Mio. EUR adjusted EBITA im ersten Quartal 2025 Solider Auftragseingang insbesondere getragen durch Segment Engineering

Drei Ergänzungsakquisitionen HBS, KETTLER und ELECTRO TRADING

Ergebnis je Aktie bei 0,63 EUR

Umsatzprognose zwischen 1,70 und 1,85 Mrd. EUR, adjusted EBITA-Marge zwischen 7,5 und 9 %. Bergisch Gladbach, 14. Mai 2025 - Die Beteiligungen der INDUS-Gruppe haben in den ersten drei Monaten 2025 einen Umsatz in Höhe von 402,4 Mio. EUR erwirtschaftet (Vorjahr: 410,1 Mio. EUR). Das adjusted EBITA, das sich aus dem EBIT durch Elimination der Abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokationen berechnet, belief sich auf 24,9 Mio. EUR (Vorjahr: 31,5 Mio. EUR). Die adjusted EBITA-Marge betrug 6,2 % (Vorjahr: 7,7 %). Infrastructure: Steigender Umsatz und positiver Ausblick Im Segment Infrastructure stieg der Umsatz auf 136,4 Mio. EUR (Vorjahr: 131,9 Mio. EUR). Das adjusted EBITA lag bei 10,0 Mio. EUR (Vorjahr: 12,8 Mio. EUR). Ergebnisbelastend wirkten u.a. höhere Personalkosten und die hohe Wettbewerbsintensität im noch schwachen Marktumfeld. Im Jahresverlauf erwartet INDUS eine Verbesserung bei Marktnachfrage und Produktivität. INDUS geht für das laufende Geschäftsjahr nun von einem moderat steigenden Segmentumsatz aus. Mit den Zukäufen von KETTLER, einem Hersteller von Komponenten und Einbaugarnituren für den Rohrleitungsbau, und dem schwedischen Distributor ELECTRO TRADING hat INDUS das Segment Infrastructure im ersten Quartal weiter gestärkt. Engineering: Investitionszurückhaltung in Q1 spürbar, Auftragseingang steigt deutlich Der Umsatz im exportstarken Segment Engineering lag bei 123,2 Mio. EUR (Vorjahr 129,4 Mio. EUR). Das adjusted EBITA belief sich auf 6,4 Mio. EUR (Vorjahr 10,2 Mio. EUR). Die gedämpfte Entwicklung spiegelt die erwartete allgemeine Investitionszurückhaltung infolge der internationalen Handelskonflikte wider. INDUS geht auf Basis des soliden Auftragsbestands und einer partiellen Belebung der Nachfrage von einer schrittweisen Verbesserung im Jahresverlauf mit einem sehr starken vierten Quartal aus. Der Auftragseingang stieg im ersten Quartal um 19,5 % und bestätigt einen langfristig positiven Trend. INDUS hat für das Segment Engineering zu Anfang des Jahres den Bolzenschweißspezialisten HBS zugekauft. Materials Solutions: Adjusted EBITA trotz leichtem Umsatzrückgang über Vorjahr Der Umsatz im Segment Materials Solutions belief sich auf 142,5 Mio. EUR. Im Vorjahr (148,6 Mio. EUR) war noch der Umsatz der INDUS-Beteiligung IMECO enthalten. Das adjusted EBITA erhöhte sich leicht auf 12,7 Mio. EUR (Vorjahr: 12,4 Mio. EUR). Der Auftragseingang stieg vor allem bei den Unternehmen im metallverarbeitenden Bereich an. Mehrere Segmentunternehmen mussten ihre Erwartungen infolge der US-amerikanischen Zollpolitik jedoch für die folgenden Quartale senken. Chinesische Exportkontrollen auf Wolframverbindungen führen außerdem zu einem Versorgungsrisiko bei einer Beteiligung, die Hartmetallwerkzeuge herstellt. Infolge dieser Effekte erwartet INDUS für das Gesamtjahr nun einen moderat sinkenden Umsatz und ein sehr stark sinkendes adjusted EBITA. Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der INDUS-Gruppe: "Die disruptive US-amerikanische Zollpolitik und die internationalen Handelskonflikte haben die allgemeine Unsicherheit am Markt deutlich erhöht. Im ersten Quartal haben sich unsere Beteiligungen gegen diese Herausforderungen flexibel behauptet. Positiv hervorzuheben sind der steigende Auftragseingang vor allem im Segment Engineering und die positive Umsatzentwicklung im Segment Infrastructure." Ergebnis je Aktie bei 0,63 EUR Das Ergebnis nach Steuern erreichte 16,1 Mio. EUR (Vorjahr 10,3 Mio. EUR). Darin enthalten ist ein aperiodischer, positiver Steuerertrag von über 8 Mio. EUR. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR (Vorjahr: 0,38 EUR). Eigenkapitalquote steigt leicht auf 38,8 % Der Free Cashflow betrug im ersten Quartal -23,6 Mio. EUR. Im Vorjahr waren es 6,1 Mio. EUR, da der saisonal typische Aufbau des Working Capital im Vorjahreszeitraum geringer ausfiel. Für das Gesamtjahr wird unverändert ein Free Cashflow von über 90 Mio. EUR erwartet. Die Eigenkapitalquote stieg zum 31. März 2025 leicht auf 38,8 % (31. Dezember 2024: 38,7 %), obwohl das am 04. März 2025 abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramm das Eigenkapital im Berichtsquartal um 3 Mio. EUR reduzierte. Prognose für das Geschäftsjahr 2025 Wie bereits am 07. Mai 2025 kommuniziert, rechnet INDUS für das laufende Geschäftsjahr mit einem Konzernumsatz von 1,70 bis 1,85 Mrd. EUR. Der Vorstand erwartet ein adjusted EBITA von 130 bis 165 Mio. EUR. Die Prognose für die adjusted EBITA-Marge liegt bei 7,5 bis 9 %. Der vollständige Zwischenbericht der INDUS Holding AG steht Ihnen hier zur Verfügung.



Über INDUS

Seit 1989 erzielt INDUS mit einem breiten Portfolio mittelständischer Unternehmen nachhaltiges Wachstum. Wir konzentrieren uns auf den Erwerb von Familienunternehmen, die sich durch besondere Engineering-Fähigkeiten auszeichnen, und entwickeln diese international weiter. Wir stellen sicher, dass unsere Führungskräfte wie echte Unternehmer handeln, um ihr Geschäft auszubauen. Dabei können sie sich auf unsere verlässliche Perspektive als langfristiger Investor verlassen. Im deutschsprachigen Mittelstand verwurzelt, besitzt und führt INDUS heute mehr als 40 Unternehmen mit weltweiten Aktivitäten. Seit 1995 an der Frankfurter Börse (SDAX) notiert, haben wir eine einzigartige Brücke zwischen Mittelstand und Kapitalmarkt geschlagen. Mehr Informationen unter www.indus.eu . Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Nina Wolf & Dafne Sanac

Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations



INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach



Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

E-Mail presse@indus.de

E-Mail investor.relations@indus.de

www.indus.eu



