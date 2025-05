EQS-News: RENK Group AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Q1 2025: RENK verdoppelt Auftragseingang und verzeichnet Rekordauftragsbestand



14.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Q1 2025: RENK verdoppelt Auftragseingang und verzeichnet Rekordauftragsbestand Auftragseingang wächst um 163,5% auf 549 Mio. € im ersten Quartal (Q1 2024: 208 Mio. €)

Gesamtauftragsbestand mit 5,5 Mrd. € auf neuem Rekordniveau (Q4 2024: 5,0 Mrd. €)

Deutliches Umsatzwachstum von 14,7% auf 273 Mio. € (Q1 2024: 238 Mio. €)

Bereinigtes EBIT wächst überproportional um mehr als 38% auf 38 Mio. € (Q1 2024: 28 Mio. €) bei verbesserter bereinigter EBIT-Marge von 14,1% (Q1 2024: 11,7%)

Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt - Defense-Geschäft als wesentlicher Treiber Augsburg, 14. Mai 2025 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, setzt ihren Wachstumskurs nach einem erfolgreichen Geschäftsjahresende 2024 auch im neuen Geschäftsjahr 2025 konsequent fort. Im ersten Quartal konnte der Auftragseingang um 163,5% auf 549 Mio. € gesteigert werden (Q1 2024: 208 Mio. €). Der Umsatz wuchs deutlich um 14,7% auf 273 Mio. € (Q1 2024: 238 Mio. €). Das bereinigte EBIT wuchs überproportional um 38,1% auf 38 Mio. € (Q1 2024: 28 Mio. €). Auch die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich im ersten Quartal um 2,4 Prozentpunkte auf 14,1% (Q1 2024: 11,7 %). "Unser erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr 2025 belegt erneut, dass wir die richtigen strategischen Weichen gestellt haben, um weiter nachhaltig zu wachsen. Angetrieben von einem starken Defense-Geschäft konnten wir im ersten Quartal 2025 unseren Auftragseingang gegenüber dem Vorjahresquartal mehr als verdoppeln. Damit bewegen wir uns nahezu auf dem gleichen hohen Niveau, wie zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres. Das zeigt: Unsere Kunden schätzen RENK als zuverlässigen Partner. Wir sind voll auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen", erklärte Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG. VMS Segment erneut Haupttreiber der Gruppe Im Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS) konnten im ersten Quartal 2025 alle wesentlichen Finanzkennzahlen weiter verbessert werden. So wuchs der Umsatz deutlich um 28,1% auf 172 Mio. € (Q1 2024: 134 Mio. €). Das bereinigte EBIT belief sich auf 29 Mio. € (Q1 2024: 20 Mio. €), ein Anstieg von 46,6%. Entsprechend wuchs die bereinigte EBIT-Marge um 2,1 Prozentpunkte auf 16,6% (Q1 2024: 14,5%). Der Auftragseingang stieg um 404,2% auf 397 Mio. € und profitierte unter anderem von zwei Aufträgen der U.S. Army im Gesamtwert von über 150 Mio. USD zur Lieferung von HMPT-Getrieben für die Plattformen Bradley Fighting Vehicle (BFV) und Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV). Der Umsatz im Segment Marine & Industry (M&I) reduzierte sich moderat um 6,9% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 73 Mio. € (Q1 2024: 79 Mio. €). Grund für den Umsatzrückgang waren teilweise kundenbezogene Projektverschiebungen in das zweite und dritte Quartal des laufenden Jahres. Das bereinigte EBIT stieg um 54,7% auf 7 Mio. € (Q1 2024: 5 Mio. €). Auch die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich stark um 4,1 Prozentpunkte auf 10,2% (Q1 2024: 6,1%). Der Auftragseingang entwickelte sich ebenfalls deutlich positiv und stieg um 24,9% auf 122 Mio. € (Q1 2024: 98 Mio. €). Einen wesentlichen Beitrag hierzu leisteten mehrere Großaufträge internationaler Marinekunden. Das Segment Slide Bearings entwickelte sich zu Beginn des aktuellen Geschäftsjahres bei Umsatz und Ergebnis planmäßig. So wuchs der Umsatz um 6,8% auf 31 Mio. € (Q1 2024: 29 Mio. €) und das bereinigte EBIT um 9,3% auf 5 Mio. € (Q1 2024: 5 Mio. €). Entsprechend verbesserte sich die bereinigte EBIT-Marge um 0,4 Prozentpunkte auf 17,3% (Q1 2024: 16,9%). Der Auftragseingang verringerte sich moderat um 5,2% auf 37 Mio. € (Q1 2024: 39 Mio. €). "Wir sind gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Die etablierten Effizienzmaßnahmen zeigen weiter Wirkung und steigern so unsere operative Exzellenz. Durch unsere gezielten Investitionen in die Produktion der letzten Jahre sind wir bestens aufgestellt, um unseren Auftragsbestand in Umsatz umzuwandeln", so Dr. Emmerich Schiller, COO der RENK Group AG. Vorstand bestätigt Prognose für 2025 Mit Blick auf den erfolgreichen Start in das Geschäftsjahr 2025 bestätigt der Vorstand seine Jahresprognose 2025. Der Vorstand geht weiterhin von einem Umsatz von mehr als 1,3 Mrd. € und einem bereinigten EBIT zwischen 210 Mio. € und 235 Mio. € aus. Die mittelfristigen Ziele, 2 Mrd. € Umsatz in 2028 (~15% organisches Umsatzwachstum) und ein bereinigtes EBIT in Höhe von 300 Mio. € in 2027, bleiben unverändert. Dieser Ausblick basiert auf der aktuell erwarteten operativen Leistung, dem hohen Auftragsbestand und berücksichtigt noch nicht ein weiter zu konkretisierendes Marktpotenzial durch höhere Verteidigungsausgaben in der EU. "Im ersten Quartal haben wir gezeigt, dass RENK für nachhaltiges, profitables Wachstums steht. Wir konnten unsere Marge sowohl auf Gruppen- als auch auf Segmentebene durchgängig verbessern. Unser Rekordauftragsbestand sichert uns langfristige Umsatzvisibilität für die kommenden Jahre und damit eine stabile Basis, um unsere finanziellen Ziele zu erfüllen", so Anja Mänz-Siebje, CFO der RENK Group AG. Die RENK Group AG hält am 4. Juni 2025 seine ordentliche Hauptversammlung in virtueller Form ab. Konzern-Kennzahlen (in Mio. €) auf einen Blick RENK Group AG Q1 2024 Q1 2025 Veränderung (in %) Auftragseingang

208 549 163,5 Umsatz

238 273 14,7 Bereinigtes EBIT

28 38 38,1

Segment-Kennzahlen (in Mio. €) auf einen Blick Vehicle Mobility Solutions Q1 2024 Q1 2025 Veränderung (in %) Auftragseingang

79 397 404,2 Umsatz

134 172 28,1 Bereinigtes EBIT

20 29 46,6

Marine & Industry Q1 2024 Q1 2025 Veränderung (in %) Auftragseingang

98 122 24,9 Umsatz

79 73 -6,9 Bereinigtes EBIT

5 7 54,7

Slide Bearings Q1 2024 Q1 2025 Veränderung (in %) Auftragseingang

39 37 -5,2 Umsatz

29 31 6,8 Bereinigtes EBIT

5 5 9,3



Über die RENK Group AG Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von 1,14 Mrd. €. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com Haftungsausschluss Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Planungen, Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung des RENK Konzerns am Datum dieser Presseinformation beruhen. Diese Planungen, Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen sind von einer Vielzahl von Annahmen abhängig und unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Ungewissheiten, bekannten und nicht bekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder Performance wesentlich von jenen abweichen, die in diesen in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der RENK Konzern übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an nach dem Datum dieser Presseinformation eintretende Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, soweit er dazu nicht gesetzlich verpflichtet ist.





Kontakt:

Herr Fabian Klee

Head of Corporate Communications und Unternehmenssprecher



Gögginger Straße 73

86159 Augsburg



+49 160 7154 647



