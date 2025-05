© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

Trotz schwacher Zahlen bleibt der Server-Hersteller SMCI ein Profiteur des KI-Booms. Analyst Simon Leopold setzt auf Wachstum durch Nvidia-Partnerschaften.Die künstliche Intelligenz bleibt der Megatrend an den Finanzmärkten - und Super Micro Computer (SMCI) rückt dabei zunehmend in den Fokus institutioneller Anleger. Das Analysehaus Raymond James hat die Aktie des Server-Spezialisten nun mit einem "Outperform"-Rating in die Bewertung aufgenommen und sieht mehr als 20 Prozent Kurspotenzial. Analyst Simon Leopold nennt in seiner aktuellen Analyse gleich mehrere Gründe, warum Super Micro trotz kurzfristiger Herausforderungen ein lohnenswertes Investment sei. Laut Leopold machen KI-Plattformen …