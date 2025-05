DJ PTA-Adhoc: Veganz Group AG: Strategischer Partner sichert Markteintritt für Mililk®?-Technologie in Nordamerika und der ANZ-Region

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Veganz Group AG: Strategischer Partner sichert Markteintritt für Mililk(R)?-Technologie in Nordamerika und der ANZ-Region

Ludwigsfelde (pta000/14.05.2025/08:00 UTC+2)

Ludwigsfelde (Deutschland), den 14. Mai 2025 - Die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ) hat mit dem US-Unternehmen Jindilli Beverages Inc. einen langfristig angelegten Rahmenvertrag zur Produktion, zum Export und zur Distribution ihrer innovativen Produkte auf Basis der Mililk(R)?-Technologieunterzeichnet. Die Zusammenarbeit für den nordamerikanischen Markt (Kanada und USA) sowie die ANZ-Region (Australien und Neuseeland) umfasst zu Beginn die Produktion der Hafer- und Mandel Mililk(R)? in Ludwigsfelde sowie den Export und Vertrieb der 1 Liter Mililk(R)?-Packungen im Tetra-Pak Format für den Lebensmitteleinzelhandel und der 5 Liter Mililk(R)?-Packungen sowie der neuen Creamer Drops (pflanzliche Kaffeesahne-Alternative) für die Gastronomie (Food Service). Die Markteinführung erfolgt über die seit vielen Jahren etablierte Marke milkadamia mit starker Präsenz im Food Service und über 13.000 Einzelhandelsgeschäften in den USA. Erste Ergebnisbeiträge werden ab Q3/2025 erwartet. Eine Produktionsanlage in den USA auf Basis der Mililk(R) -Technologie ist in Planung.

