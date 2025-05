Nach der starken Erholung in der zweiten April-Hälfte ist die SAP-Aktie zuletzt in eine Konsolidierung übergegangen. Rückblick: Die SAP-Aktie war im April gleich zweimal unter die 200-Tage-Linie gefallen, wobei gleichzeitig auch die 2024er-Aufwärtstrendgerade unterboten wurde. Nach Vorlage der Q1-Zahlen am 22. April gingen die Papiere jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...