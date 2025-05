EQS-News: Asklepios Kliniken / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Asklepios Gruppe: Stabiler Geschäftsverlauf im 1. Quartal 2025 Hamburg, den 14. Mai 2025. Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA verzeichnet einen stabilen Geschäftsverlauf im 1. Quartal 2025. Die Gesundheitseinrichtungen der Asklepios Gruppe versorgten von Januar bis März 2025 insgesamt 954.522 Patient:innen und damit 3,8% mehr als im Vorjahresvergleichszeitraum (3M.2024: 919.532). Die Anzahl der stationären Patient:innen konnte gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum auf 197.129 erhöht werden (3M.2024: 196.297). Der ambulante Bereich verzeichnete einen Anstieg auf 757.393 (3M.2024: 723.235). Die Umsatzerlöse der Asklepios Gruppe stiegen um 10,2% und betrugen im 1. Quartal 2025 EUR 1,56 Mrd. (2024: EUR 1,41 Mrd. Das Konzernzwischenergebnis EAT für Januar bis März 2025 lag bei EUR 22,5 Mio. (3M.2024: EUR 18,5 Mio.). Die EAT-Marge betrug 1,4% (3M.2024: 1,3%). Die Gesamtinvestitionen betrugen im 1. Quartal 2025 EUR 69,5 Mio. (3M.2024: EUR 67,4 Mio.). Die Asklepios Gruppe weist zum 31. März 2025 eine stabile Finanzlage auf. Die Eigenkapitalquote betrug zum 31.03.2025 30,4% (31.12.2024: 30,5%). Der Nettoverschuldungsgrad lag bei 2,8x (31.12.2024: 2,9x). Über Asklepios Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer Verantwortung. Aktuell verfügt die Asklepios Gruppe bundesweit über rund 160 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller Versorgungsstufen, Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2024 wurden über 3,6 Mio. Patient:innen in den Gesundheitseinrichtungen von Asklepios behandelt. Die Gruppe beschäftigt mehr als 70.000 Mitarbeiter:innen. Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2025 ist ab heute unter Asklepios - Publikationen abrufbar. IR-Kontakt:

