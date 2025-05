Die Allianz Aktie zeigte sich nach dem Dividendenabschlag am Freitag zunächst stabil, rutschte zu Wochenbeginn jedoch spürbar ab. Am Dienstag folgte eine erste Gegenbewegung, wobei sich der Aktienkurs zum XETRA-Schlusskurs bei 350,90 Euro einpendelte. Heute Morgen notiert die Allianz Aktie auf Tradegate leicht im Plus - ein klares Signal für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...