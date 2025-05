Paris (ots/PRNewswire) -- Das Unternehmen für Planung, Bau und Betrieb von Rechenzentren hat geplante Standorte vorgestellt, um seine Gesamtkapazität in Paris bis 2031 auf 170 MW zu erhöhen.- Colt DCS hat Verträge für 100 % erneuerbare Energien abgeschlossen. Das Design sieht einen hybriden Kühlansatz vor, der keinerlei Wasserverschwendung verursacht.Colt Data Centre Services (Colt DCS), ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale- und Großunternehmens-Rechenzentrumslösungen, hat mit Colt Paris 2 den ersten Spatenstich für sein zweites Rechenzentrum in Frankreich vollzogen.Diese Anlage ist das erste von drei geplanten Rechenzentren (Colt Paris 2, 3 und 4), die auf einem neuen, 5,1 Hektar großen Gelände in Villebon-sur-Yvette südwestlich von Paris entstehen sollen. Zwei weitere Rechenzentren (Colt Paris 5 und 6) sind zudem auf einem zweiten, 2 Hektar großen Gelände in Les Ulis geplant, das sich in der Nähe des bestehenden Betriebsgeländes von Colt DCS in der französischen Gemeinde befindet.Dies markiert den Beginn einer Investition von 2,3 Milliarden Euro in die digitale Wirtschaft des Landes. Bis 2031 sollen fünf Rechenzentren fertiggestellt werden. Damit wird die Gesamtkapazität von Colt DCS in Frankreich bis Ende des Jahres 170 MW erreichen.Jede neue Anlage wurde nach dem Global Reference Design (GRD) von Colt DCS konzipiert. Im Bauprozess werden verschiedene Prinzipien zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes angewendet, um das Engagement des Betreibers für Nachhaltigkeit zu unterstreichen.Die fünf Rechenzentren werden die Leistungsanforderungen großer Unternehmen, traditioneller Cloud-Plattformen und KI-Plattformen erfüllen. Mit den für beide Standorte bestätigten Stromverträgen werden diese Anlagen speziell dafür gebaut, das schnelle Wachstum digitaler Dienste in Frankreich und Europa zu unterstützen.Colt Paris 2 wurde entwickelt, um den Kühlbedarf hochdichter KI-Workloads durch einen hybriden Ansatz zu decken, der herkömmliche Luftkühlung mit Liquid-to-Chip-Technologie kombiniert. Während des Kühlprozesses entsteht keinerlei Wasserverschwendung. Die Anlage ist zudem so konzipiert, dass sie Abwärme zur Nutzung durch die lokale Bevölkerung zurückgewinnt.Dieses KI-fähige Rechenzentrum wird sich 100 % erneuerbare Energie sichern und nach der vollständigen Inbetriebnahme 40 MW liefern und über 100 kW IT-Leistung pro einzelnem Schrank bereitstellen können.Niclas Sanfridsson, CEO von Colt DCS, sagte: "Der Spatenstich für Colt Paris 2 ist der spannende nächste Schritt in unserem langfristigen Engagement in Frankreich und seiner florierenden digitalen Wirtschaft. Dieses Projekt setzt nicht nur unser innovatives neues Design um, sondern unterstreicht auch unser Engagement für nachhaltiges Wachstum und Innovation. Durch Investitionen in Verträge für erneuerbare Energien und die Unterstützung der lokalen Bevölkerung durch die Nutzung von Abwärme tragen wir dazu bei, die wachsende Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten zu decken und gleichzeitig neue Maßstäbe für Umweltverantwortung zu setzen."Für den Bau von Colt Paris 2 werden Baumaschinen und Materialien aus Europa beschafft. Das Projekt wird voraussichtlich 300 Arbeitsplätze während der Bauphase schaffen und nach Inbetriebnahme über 100 neue Arbeitsplätze in der lokalen Wirtschaft schaffen. Das Projekt unterstreicht die Rolle von Colt DCS als vertrauenswürdiger Rechenzentrumspartner und ermöglicht seinen Kunden die effiziente Bereitstellung erstklassiger KI-Lösungen in einer sicheren und nachhaltigen Umgebung.Über Colt DCSWir planen, bauen und betreiben Rechenzentren für globale Hyperscaler und Großunternehmen.Unser globales Portfolio umfasst 13 betriebsbereite Rechenzentren und 18 weitere in der Entwicklung in elf Städten in Großbritannien, Europa und der Asien-Pazifik-Region.Wir ermöglichen unseren Kunden eine effektive Planung ihres Geschäftswachstums und geben ihnen gleichzeitig Sicherheit. Wir bieten sichere, robuste und gut vernetzte Infrastruktur mit geplantem Kapazitätswachstumspotenzial. Mit über 25 JahrenErfahrung in der Rechenzentrumsbranche erfüllen wir unsere Vision, der vertrauenswürdigste und kundenorientierteste Rechenzentrumsbetreiber am Markt zu sein.Wir stellen die Umwelt in den Mittelpunkt unseres Handelns und sehen sie als grundlegende Verantwortung gegenüber unserem Planeten. Deshalb übernehmen wir Verantwortung für die weltweite Reduzierung unserer Umweltauswirkungen und machen Nachhaltigkeit zu einem zentralen strategischen Faktor. Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsplanung hat Colt DCS umfassende kurz- und langfristige, wissenschaftlich fundierte Ziele (Science Based Targets) festgelegt, um unsere Emissionen gemäß dem neuesten Net Zero Standard der SBTi zu reduzieren.