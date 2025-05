NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Im ersten Quartal habe der Gewinn des Nutzfahrzeugherstellers die Erwartungen beeindruckend deutlich übertroffen, schrieb Nick Housden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick für den Markt in Nordamerika sei gekürzt worden, doch im Industriegeschäft bleibe die Zielspanne für die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) genauso bestehen. Gleiches gelte für den Ausblick auf den Free Cashflow./rob/tih/la

