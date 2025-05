Bayer lieferte ein besser als befürchtetes Q1 ab. Eine starke Umsetzung im Pharmageschäft kompensierte die anhaltende Schwäche bei Crop Science und führte zu einem Ergebnis über den Erwartungen. Das Momentum neuer Produkte wie Nubeqa und Kerendia sowie konsequente Kostendisziplin stützten die Margen, auch wenn ein Teil der Überperformance auf temporäre Effekte wie Lageraufbau in China zurückzuführen sein dürfte. Crop Science steht weiterhin vor strukturellen Herausforderungen - regulatorische Rückschläge und verschobene Volumina belasteten das Ergebnis. Trotz anhaltender Risiken durch Wechselkurse, Zölle und Rechtsstreitigkeiten hielt das Management an der Jahresprognose fest - ein Zeichen des Vertrauens in die eigenen Gegenmaßnahmen, jedoch mit begrenztem Puffer. Der juristische Streit um Glyphosat bleibt ein Unsicherheitsfaktor, doch glaubwürdige Fortschritte bei strategischen Prioritäten oder ein positives Urteil könnten erhebliches Aufwärtspotenzial durch Re-Rating freisetzen. Kurzfristig bleiben die Umsetzungsrisiken erhöht und das Geschäftsjahr 2025 dürfte herausfordernd bleiben. Die Innovationspipeline und strategische Neuausrichtung der Geschäftsbereiche könnten jedoch ab 2026/27 die Grundlage für eine nachhaltige Erholung legen. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung und das unveränderte Kursziel und beobachten die Fortschritte bei der Umsetzung genau. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bayer%20AG