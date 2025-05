VEVEY (dpa-AFX) - Nestlé will seine Forschungsausgaben gezielter einsetzen und hat dafür den Ausbau seiner Kompetenzen in Biotechnologie und Deep Tech angekündigt. Der Nahrungsmittelkonzern plant unter anderem ein neues Technologiezentrum in der Schweiz, das 2026 eröffnet werden soll. Das geplante Zentrum in Orbe soll das erste seiner Art in der Lebensmittelbranche sein, wie der weltgrößte Nahrungsmittelproduzent am Mittwoch mitteilte. Es soll Technologien wie Künstliche Intelligenz, Robotik, Sensorik und virtuelle Realität für die Produktentwicklung, Qualitätskontrolle und smarte Maschinen vorantreiben.

Ziel sei es, effizienter zu forschen, digitale Technologien stärker zu nutzen und neue Wachstumsfelder zu erschließen, heißt es in der Mitteilung. Das Unternehmen setzt dabei auf eine schlankere und agilere Forschungsorganisation. Investitionen dafür sollen unter anderem durch eine Umverteilung von Ressourcen ermöglicht werden.

Nestlé erhofft sich neue Fähigkeiten, um funktionelle Nahrungsmittel und bioaktive Wirkstoffe zu entwickeln - etwa für werdende Mütter, Kleinkinder, therapeutische Ernährung oder die Gesundheit im Alter. Auch in der Tiernahrung will Nestlé stärker auf klinisch erprobte Lösungen setzen, etwa bei Therapien für Heimtiere./to/uh/AWP/jha