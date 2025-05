ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Zughersteller habe Zuversicht für den freien Barmittelfluss im Geschäftsjahr 2026/27 verbreitet, aber der Markt dürfte erst einmal auf Nachweise warten, schrieb Andre Kukhnin am Mittwoch nach der Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 12:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0010220475