NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ströer von 70 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Annick Maas verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf eine Informationsveranstaltung zu den Zahlen des ersten Quartals. Zudem aktualisierte sie ihr Bewertungsmodell für den Außenwerbespezialisten nach den vorgelegten Zahlen zum Jahr 2024 und denen zum abgelaufenen Quartal. Sie bleibe insgesamt positiv gestimmt für die Aktie, doch wegen gesenkter Schätzungen für die Sparten Statista und Asam Beauty habe sie ihr Kursziel in der Folge gekappt./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 11:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 11:46 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007493991