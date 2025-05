DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH) Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 14-May-2025 / 16:05 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 14 May 2025 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 16 October 2024: Date of purchase: 14 May 2025 Number of ordinary shares purchased: 164,843 Highest price paid per share: 122.80p Lowest price paid per share: 119.20p Volume weighted average price paid per share: 121.1817p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 312,954,121 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (312,954,121) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 121.1817p 164,843

Individual information:

Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading purchased share) Time) number venue 631 121.60 09:39:25 00336065132TRLO1 XLON 633 122.20 09:49:54 00336073390TRLO1 XLON 254 121.80 09:49:54 00336073391TRLO1 XLON 416 121.80 09:49:54 00336073392TRLO1 XLON 247 121.80 09:49:57 00336073428TRLO1 XLON 240 121.80 09:49:57 00336073429TRLO1 XLON 394 122.20 09:49:59 00336073461TRLO1 XLON 274 122.20 09:49:59 00336073462TRLO1 XLON 257 122.20 09:49:59 00336073463TRLO1 XLON 595 121.80 09:49:59 00336073464TRLO1 XLON 76 121.80 09:49:59 00336073465TRLO1 XLON 420 122.00 09:49:59 00336073466TRLO1 XLON 126 122.00 09:49:59 00336073467TRLO1 XLON 440 122.00 09:49:59 00336073468TRLO1 XLON 474 121.80 09:50:11 00336073698TRLO1 XLON 121 121.80 09:50:11 00336073699TRLO1 XLON 76 121.80 09:50:11 00336073700TRLO1 XLON 247 122.00 09:50:17 00336073781TRLO1 XLON 250 122.00 09:50:17 00336073782TRLO1 XLON 690 121.60 10:01:18 00336087302TRLO1 XLON 675 121.40 10:10:49 00336095309TRLO1 XLON 102 121.40 10:10:49 00336095310TRLO1 XLON 573 121.40 10:10:49 00336095311TRLO1 XLON 1361 121.20 10:10:50 00336095320TRLO1 XLON 218 121.60 10:10:56 00336095414TRLO1 XLON 617 121.60 10:10:56 00336095415TRLO1 XLON 310 121.60 10:10:56 00336095416TRLO1 XLON 252 121.60 10:23:26 00336107399TRLO1 XLON 661 122.40 10:36:07 00336119949TRLO1 XLON 74 122.80 10:36:07 00336119951TRLO1 XLON 243 122.80 10:36:07 00336119952TRLO1 XLON 687 122.40 10:37:34 00336121569TRLO1 XLON 686 122.40 10:37:34 00336121570TRLO1 XLON 1272 122.20 10:37:34 00336121573TRLO1 XLON 242 122.40 10:37:35 00336121617TRLO1 XLON 303 122.20 10:57:52 00336142420TRLO1 XLON 236 122.40 11:07:56 00336143346TRLO1 XLON 300 122.40 11:07:56 00336143347TRLO1 XLON 260 122.40 11:09:06 00336143404TRLO1 XLON 664 122.20 11:09:06 00336143405TRLO1 XLON 260 122.40 11:09:06 00336143406TRLO1 XLON 263 122.40 11:09:06 00336143407TRLO1 XLON 651 122.40 11:09:06 00336143408TRLO1 XLON 37 122.00 11:31:39 00336144430TRLO1 XLON 620 122.00 11:31:39 00336144431TRLO1 XLON 233 122.00 11:31:39 00336144432TRLO1 XLON 310 122.00 11:31:39 00336144433TRLO1 XLON 1154 122.40 11:31:47 00336144437TRLO1 XLON 280 122.20 11:32:59 00336144495TRLO1 XLON 382 122.20 11:32:59 00336144496TRLO1 XLON 632 122.00 11:45:33 00336144948TRLO1 XLON 637 122.00 11:55:33 00336145503TRLO1 XLON 231 122.20 11:55:33 00336145504TRLO1 XLON 500 122.20 11:55:33 00336145505TRLO1 XLON 657 122.20 11:56:35 00336145560TRLO1 XLON 31 122.20 11:57:53 00336145598TRLO1 XLON 520 122.20 11:57:53 00336145599TRLO1 XLON 689 122.20 11:58:41 00336145624TRLO1 XLON 277 122.00 12:10:21 00336146080TRLO1 XLON 19 122.40 12:16:11 00336146210TRLO1 XLON 115 122.60 12:19:21 00336146461TRLO1 XLON 600 122.60 12:25:49 00336146636TRLO1 XLON 66 122.60 12:25:49 00336146637TRLO1 XLON 834 122.60 12:25:49 00336146638TRLO1 XLON 400 122.60 12:25:49 00336146640TRLO1 XLON 661 122.60 12:30:54 00336146770TRLO1 XLON 376 122.60 12:30:54 00336146771TRLO1 XLON 530 122.80 12:33:38 00336146877TRLO1 XLON 70 122.80 12:33:38 00336146878TRLO1 XLON 540 122.80 12:33:38 00336146879TRLO1 XLON 572 122.80 12:34:01 00336146885TRLO1 XLON 572 122.80 12:34:01 00336146886TRLO1 XLON 65 122.80 12:34:01 00336146887TRLO1 XLON 30000 122.60 12:40:40 00336147210TRLO1 XLON 424 122.80 12:40:57 00336147232TRLO1 XLON 879 122.80 12:40:57 00336147233TRLO1 XLON 1363 122.80 12:41:05 00336147238TRLO1 XLON 376 122.60 12:43:04 00336147312TRLO1 XLON 273 122.60 12:43:04 00336147313TRLO1 XLON 230 122.60 12:43:39 00336147333TRLO1 XLON 690 122.40 12:44:15 00336147365TRLO1 XLON 653 122.20 12:44:15 00336147366TRLO1 XLON 654 122.00 12:44:45 00336147377TRLO1 XLON 640 122.00 12:56:02 00336147678TRLO1 XLON 668 122.00 13:05:59 00336147890TRLO1 XLON 663 121.80 13:08:53 00336147931TRLO1 XLON 663 121.80 13:17:00 00336148143TRLO1 XLON 666 121.60 13:17:00 00336148144TRLO1 XLON 667 121.40 13:20:23 00336148211TRLO1 XLON 520 121.40 13:27:00 00336148375TRLO1 XLON 374 121.60 13:27:01 00336148376TRLO1 XLON 83 121.60 13:27:01 00336148377TRLO1 XLON 692 121.60 13:38:30 00336148938TRLO1 XLON 177 121.60 13:38:30 00336148939TRLO1 XLON 437 121.60 13:38:30 00336148940TRLO1 XLON 210 121.60 13:38:30 00336148941TRLO1 XLON 437 121.60 13:38:30 00336148942TRLO1 XLON 437 121.60 13:38:30 00336148943TRLO1 XLON 437 121.60 13:38:30 00336148944TRLO1 XLON 437 121.60 13:38:30 00336148945TRLO1 XLON 437 121.60 13:38:30 00336148946TRLO1 XLON 437 121.60 13:38:30 00336148947TRLO1 XLON 437 121.60 13:38:30 00336148948TRLO1 XLON 437 121.60 13:38:30 00336148949TRLO1 XLON 542 121.60 13:38:30 00336148950TRLO1 XLON 542 121.60 13:38:30 00336148951TRLO1 XLON 542 121.60 13:38:30 00336148952TRLO1 XLON 542 121.60 13:38:30 00336148953TRLO1 XLON 542 121.60 13:38:30 00336148954TRLO1 XLON 542 121.60 13:38:30 00336148955TRLO1 XLON 542 121.60 13:38:30 00336148956TRLO1 XLON 542 121.60 13:38:30 00336148957TRLO1 XLON 542 121.60 13:38:30 00336148958TRLO1 XLON 542 121.60 13:38:30 00336148959TRLO1 XLON 359 121.60 13:38:30 00336148960TRLO1 XLON 473 121.40 13:40:29 00336149013TRLO1 XLON 161 121.40 13:41:34 00336149031TRLO1 XLON 139 121.40 13:41:34 00336149032TRLO1 XLON 334 121.40 13:41:34 00336149033TRLO1 XLON 646 121.20 13:44:34 00336149088TRLO1 XLON 674 121.00 13:50:05 00336149313TRLO1 XLON 100 121.40 13:50:13 00336149316TRLO1 XLON 540 121.40 13:50:13 00336149317TRLO1 XLON 692 121.20 13:50:13 00336149318TRLO1 XLON 658 120.80 14:02:37 00336149808TRLO1 XLON 658 120.80 14:02:37 00336149809TRLO1 XLON 507 120.60 14:08:16 00336149996TRLO1 XLON 126 120.60 14:08:16 00336149997TRLO1 XLON 639 120.40 14:26:22 00336150559TRLO1 XLON 51 120.60 14:30:27 00336150845TRLO1 XLON 122 120.60 14:30:27 00336150846TRLO1 XLON 440 120.60 14:30:27 00336150847TRLO1 XLON 263 120.40 14:30:27 00336150848TRLO1 XLON 256 120.60 14:30:27 00336150849TRLO1 XLON 212 120.60 14:30:27 00336150850TRLO1 XLON 13 120.40 14:30:36 00336150861TRLO1 XLON 50000 120.40 14:36:04 00336151187TRLO1 XLON 631 119.80 14:36:41 00336151209TRLO1 XLON 72 119.80 14:41:37 00336151494TRLO1 XLON 643 119.60 14:41:37 00336151495TRLO1 XLON 652 119.40 14:54:22 00336152271TRLO1 XLON 664 119.20 15:00:31 00336152545TRLO1 XLON 385 119.20 15:00:31 00336152546TRLO1 XLON 22434 119.40 15:32:33 00336154352TRLO1 XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: GB00BG0TPX62 Category Code: POS TIDM: FCH LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 388365 EQS News ID: 2137788 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2137788&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ef1066a31-ca00-4e1a-b0a4-374bd7d0face

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2025 11:05 ET (15:05 GMT)