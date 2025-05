Die Krypto- und Aktienhandelsplattform eToro hat ein erfolgreiches Debüt an der US-Technologiebörse Nasdaq gefeiert. Nachdem kurz vor dem IPO der Ausgabepreis der eToro-Aktie angehoben worden war, schoss das Papier nach dem Start weiter nach oben. Ursprünglich hatte eToro schon 2021 an die Börse gehen wollen. Doch damals hatte die israelische Krypto- und Aktienhandelsplattform den Börsengang an der Nasdaq mehrmals verschieben müssen. Hohe Nachfrage ...

