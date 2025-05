EQS-News: Allianz SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Allianz erzielt operatives Rekord-Ergebnis und ist auf gutem Weg das Gesamtjahresziel zu erreichen



15.05.2025 / 06:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1Q 2025 Gesamtes Geschäftsvolumen erhöht sich um 11,7[1] Prozent auf 54,0 Milliarden Euro und spiegelt damit die anhaltende Dynamik in allen Segmenten wider

erhöht sich um 11,7[1] Prozent auf 54,0 Milliarden Euro und spiegelt damit die anhaltende Dynamik in allen Segmenten wider Das operative Ergebnis steigt um 6,3 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro und erreicht damit 26 Prozent des Mittelwerts unseres Gesamtjahresausblicks

steigt um 6,3 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro und erreicht damit 26 Prozent des Mittelwerts unseres Gesamtjahresausblicks Bereinigter Quartalsüberschuss der Anteilseigner ist stabil auf einem sehr guten Niveau von 2,6 Milliarden Euro. Adjustiert um eine einmalige Steuerrückstellung im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Verkauf unserer Beteiligung an unseren indischen Joint Ventures stieg der bereinigte Quartalsüberschuss der Anteilseigner um 5 Prozent

ist stabil auf einem sehr guten Niveau von 2,6 Milliarden Euro. Adjustiert um eine einmalige Steuerrückstellung im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Verkauf unserer Beteiligung an unseren indischen Joint Ventures stieg der bereinigte Quartalsüberschuss der Anteilseigner um 5 Prozent Bereinigtes Ergebnis je Aktie steigt um 2,9 Prozent auf 6,61 Euro. Bereinigt um die oben genannte einmalige Steuerrückstellung stieg das bereinigte Ergebnis je Aktie um 7 Prozent

steigt um 2,9 Prozent auf 6,61 Euro. Bereinigt um die oben genannte einmalige Steuerrückstellung stieg das bereinigte Ergebnis je Aktie um 7 Prozent Die annualisierte bereinigte Eigenkapitalrendite lag bei soliden 16,6 Prozent. Adjustiert um die einmalige Steuerrückstellung betrug die annualisierte bereinigte Eigenkapitalrendite 17,2 Prozent

lag bei soliden 16,6 Prozent. Adjustiert um die einmalige Steuerrückstellung betrug die annualisierte bereinigte Eigenkapitalrendite 17,2 Prozent Solvency-II-Kapitalisierungsquote bleibt stark mit 208 Prozent[2] Ausblick Allianz ist auf gutem Weg, ihr Gesamtjahresziel eines operativen Ergebnisses von 16,0 Milliarden Euro, plus oder minus 1 Milliarde Euro, zu erreichen[3]

Eine starke Bilanz, geringe Solvency-II-Sensitivitäten und attraktive Kundenlösungen geben der Allianz einen Wettbewerbsvorteil im Hinblick auf die aktuellen Volatilitäten an den Kapitalmärkten und geopolitischen Unsicherheiten Weitere Informationen Das am 27. Februar angekündigte Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 2 Milliarden Euro wurde gestartet; Aktien im Wert von 0,1 Milliarden Euro wurden im ersten Quartal 2025 zurückgekauft "Die Ergebnisse der Allianz im ersten Quartal und unsere unveränderten Finanzziele unterstreichen unsere finanzielle Stärke und unser resilientes Geschäftsmodell. Dieses profitiert von der Attraktivität unserer Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden, trotz eines von geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägten Umfelds. Wir betrachten diese Unsicherheit und den Wandel vielmehr als Impulsgeber für Innovation und Wachstum, der es uns ermöglicht, neue Chancen zu nutzen und unser Lösungsangebot zu erweitern. Als weltweit führende Versicherungsmarke sind wir gut positioniert, um von der globalen Nachfrage nach vertrauenswürdigen Partnern zu profitieren und den wachsenden Bedarf unserer Kundinnen und Kunden nach Schutz- und Vorsorgelösungen zu bedienen." Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender der Allianz SE ----------- [1] Internes Wachstum; gesamtes Wachstum 11,6 Prozent. [2] Mit quartalsweiser Dividendenabgrenzung; weitergehende Abgrenzung, die die Gesamtjahresdividende berücksichtigt, hätte einen Einfluss von -10%-P auf die Solvency-II-Kapitalisierungsquote zum 31. März 2025. Dies gilt für sämtliche Angaben zur Solvency-II-Kapitalisierung in diesem Dokument. [3] Wie immer stehen die Aussagen unter dem Vorbehalt, dass Naturkatastrophen und widrige Entwicklungen an den Kapitalmärkten sowie andere Faktoren, die in unserem Vorbehalt bei Zukunftsaussagen dargelegt sind, das operative Ergebnis und/oder den Jahresüberschuss unserer Geschäftstätigkeiten sowie die Ergebnisse des Allianz Konzerns erheblich beeinträchtigen können. -----------

FINANZIELLE HIGHLIGHTS Allianz Gruppe: Anhaltend starke Dynamik und operatives Rekordergebnis Kennzahl 1Q 2025 Veränderung ggü. Vorjahr Gesamtes Geschäftsvolumen (Mrd €) 54,0 11,7%[4] Operatives Ergebnis (Mio €) 4.238 6,3% Bereinigter Quartalsüberschuss der Anteilseigner (Mio €) 2.550 1,5% Annualisierte bereinigte Eigenkapitalrendite (%) 16,6 -0,2%-P5 Solvency-II-Kapitalisierungsquote (%) 208 -1%-P[5]

"Die Allianz hatte einen sehr guten Start in das Jahr. Wir haben unsere Wachstumsdynamik und attraktive Margen in allen Geschäftsbereichen beibehalten, was sich in unserem operativen Rekordergebnis widerspiegelt. Die bewährte Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells versetzt uns in eine sehr gute Position, um volatile Märkte und ein unsichereres Umfeld erfolgreich zu meistern. Wir bestätigen mit Zuversicht unseren Ausblick für das Gesamtjahr. Wir konzentrieren uns konsequent auf die Umsetzung der strategischen Prioritäten, die wir auf unserem Kapitalmarkttag vorgestellt haben, um unsere Ziele zu erreichen." Claire-Marie Coste-Lepoutre, Finanzvorständin der Allianz SE Im ersten Quartal 2025 hat die Allianz eine sehr gute Performance erzielt, unterstrichen durch anhaltende Dynamik in allen Geschäftsbereichen. Das operative Ergebnis erreichte mit 4,2 Milliarden Euro (1Q 2024: 4,0 Milliarden Euro) ein Rekordniveau. Das Ergebnis entspricht einem Anstieg von 6,3 Prozent und wurde durch Wachstum in allen Segmenten getragen. Unser gesamtes Geschäftsvolumen stieg um 11,71 Prozent auf 54,0 (48,4) Milliarden Euro. Haupttreiber war der Geschäftsbereich Lebens- und Krankenversicherung, zum Wachstum trugen jedoch alle Geschäftsbereiche bei. Der bereinigte Quartalsüberschuss der Anteilseigner blieb mit 2,6 Milliarden Euro stabil, da das höhere operative Ergebnis durch ein geringeres nicht operatives Ergebnis und höhere Steuern ausgeglichen wurde. Letztere wurden durch eine einmalige Steuerrückstellung im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Verkauf unserer Beteiligung an unseren indischen Joint Ventures beeinflusst. Adjustiert um diese Rückstellung stieg der bereinigte Quartalsüberschuss der Anteilseigner um 5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (core earnings per share)[6] belief sich im ersten Quartal 2025 auf 6,61 (6,42) Euro, eine Steigerung von 2,9 Prozent. Adjustiert um die oben genannte einmalige Steuerrückstellung stieg das bereinigte Ergebnis je Aktie um 7 Prozent. Die Allianz erzielte im ersten Quartal 2025 eine robuste annualisierte bereinigte Eigenkapitalrendite (core return on equity)6 von 16,6 Prozent (Gesamtjahr 2024: 16,9 Prozent), beziehungsweise von 17,2 Prozent bereinigt um die oben genannte einmalige Steuerrückstellung. Mit einer Solvency-II-Kapitalisierungsquote von 208 Prozent (Gesamtjahr 2024: 209 Prozent) blieb unsere Finanzkraft stabil. Ausblick Die Allianz ist auf gutem Weg, ihren Gesamtjahresausblick eines operativen Ergebnisses von 16,0 Milliarden Euro, plus oder minus 1 Milliarde Euro, zu erreichen. Mit einer starken Bilanz, geringen Solvency-II-Sensitivitäten und attraktiven Kundenlösungen ist die Allianz sehr gut aufgestellt, die aktuellen Volatilitäten an den Kapitalmärkten und die geopolitischen Unsicherheiten erfolgreich zu bewältigen. Weitere Informationen Das am 27. Februar angekündigte Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 2 Milliarden Euro wurde gestartet. Aktien im Wert von 0,1 Milliarden Euro wurden im ersten Quartal 2025 zurückgekauft. -------------

[4] Veränderung bezieht sich auf das interne Wachstum. [5] Veränderung gegenüber dem 31. Dezember 2024. [6] Berechnung des bereinigten Ergebnisses je Aktie und der bereinigten Eigenkapitalrendite auf der Grundlage des bereinigten Quartalsüberschusses der Anteilseigner. --------------

Schaden- und Unfallversicherung: Anhaltende Wachstumsdynamik und exzellente Profitabilität Kennzahl 1Q 2025 Veränderung ggü. Vorjahr Gesamtes Geschäftsvolumen (Mrd €) 27,0 7,1%[7] Operatives Ergebnis (Mio €) 2.170 5,0% Schaden-Kosten-Quote (%) 91,8 -0,1%-P Schadenquote (%) 67,7 0,4%-P Kostenquote (%) 24,1 -0,5%-P

Kernbotschaften Schaden- und Unfallversicherung 1Q 2025 Starke Segmentperformance mit sehr gutem internen Wachstum und operativem Rekordergebnis

Breit gefächertes internes Wachstum, insbesondere im Privatkundengeschäft 8

Operatives Ergebnis erreicht 27 Prozent des Mittelwerts unseres Gesamtjahresausblicks

Exzellente Schaden-Kosten-Quote spiegelt erfolgreiche Maßnahmen im Underwriting und Produktivitätssteigerungen wider Im ersten Quartal 2025 erreichte das gesamte Geschäftsvolumen 27,0 (1Q 2024: 25,5) Milliarden Euro. Das sehr gute interne Wachstum von 7,1 Prozent wurde weiterhin durch gute Prämiensteigerungen, insbesondere im Privatkundengeschäft[8] untermauert. Die Dynamik im Gewerbekundengeschäft[9] blieb solide, entschleunigte sich jedoch. Die Allianz hat eine erfolgreiche Balance zwischen Geschäftswachstum und diszipliniertem Underwriting beibehalten. Das operative Ergebnis lag bei 2,2 (2,1) Milliarden Euro und erreichte somit 27 Prozent des Mittelwerts unseres Gesamtjahresausblicks. Dies ist das höchste Ergebnis, das jemals in einem Quartal erzielt wurde und markiert einen erfolgreichen Start in das Jahr. Das operative Ergebnis stieg gegenüber dem Vorjahr um 5 Prozent, was auf ein höheres versicherungstechnisches Ergebnis zurückzuführen ist. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich leicht auf einen exzellenten Wert von 91,8 Prozent (91,9 Prozent) und übertraf damit unsere Erwartung für das Gesamtjahr von ca. 93 Prozent. Die Schadenquote lag bei 67,7 Prozent (67,3 Prozent). Die Schäden aus Naturkatastrophen stiegen im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres, in dem wenig Schäden aus Naturkatastrophen zu verzeichnen waren, an. Dies konnte jedoch durch ein besseres Abwicklungsergebnis teilweise kompensiert werden. Die Kostenquote verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 24,1 Prozent. Das Privatkundengeschäft8 entwickelte sich hervorragend. Es erzielte ein starkes internes Wachstum von

9 Prozent und verbesserte zugleich die Schaden-Kosten-Quote auf 91,8 (93,0) Prozent. Das Gewerbekundengeschäft9 verzeichnete ein gutes internes Wachstum von 5 Prozent, was die anhaltende Geschäftsdynamik, trotz eines sich entschleunigenden Preisumfelds, widerspiegelt. Der Geschäftsbereich erzielte eine starke Schaden-Kosten-Quote von 91,7 (89,9) Prozent. --------------- [7] Veränderung bezieht sich auf das interne Wachstum. [8] Das Privatkundengeschäft beinhaltet kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Flotten. [9] Das Gewerbekundengeschäft beinhaltet Großunternehmen, mittelständische Unternehmen, Kreditversicherung sowie interne und externe Rückversicherung.

----------------

Lebens- und Krankenversicherung: Exzellentes Neugeschäftswachstum Kennzahl 1Q 2025 Veränderung ggü. Vorjahr PVNBP (Mio €) 26.095 16,8% Neugeschäftsmarge (%) 5,5 -0,2%-P Neugeschäftswert (Mio €) 1.440 13,6% Operatives Ergebnis (Mio €) 1.427 7,5% Vertragliche Servicemarge (Mrd €, Quartalsende)[10] 57,0 1,9%[11]

Kernbotschaften Lebens- und Krankenversicherung 1Q 2025 Exzellentes breit gefächertes Neugeschäftswachstum bei attraktiver Marge

Starkes Wachstum des Neugeschäftswertes in allen wichtigen operativen Einheiten

91 Prozent der Neugeschäftsprämien wurden in bevorzugten Geschäftszweigen erzielt

Starkes operatives Ergebnis von 1,4 Milliarden Euro entspricht 26 Prozent des Mittelwertes unseres Gesamtjahresausblicks Im ersten Quartal 2025 stieg der PVNBP, der Barwert der Neugeschäftsbeiträge, um 16,8 Prozent auf 26,1 (1Q 2024: 22,3) Milliarden Euro. Dieses ausgezeichnete Wachstum war breit über unsere operativen Einheiten gefächert und spiegelt die Stärke unseres globalen Geschäftsmodells sowie die Attraktivität unserer Kundenlösungen wider. 91 Prozent unserer Neugeschäftsprämien wurden in unseren bevorzugten Geschäftszweigen erzielt. Die Neugeschäftsmarge lag auf einem attraktiven Niveau von 5,5 Prozent (5,7 Prozent) und der Neugeschäftswert wuchs um starke 13,6 Prozent auf 1,4 (1,3) Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich auf 1,4 (1,3) Milliarden Euro, ein Anstieg von 7,5 Prozent. Diese starke Entwicklung wurde durch Wachstum in den meisten Regionen unterstützt. Die vertragliche Servicemarge (CSM) verbesserte sich von 55,6 Milliarden Euro zum Jahresende 2024 auf 57,0 Milliarden Euro.10 Das normalisierte CSM-Wachstum war mit 1,9 Prozent im ersten Quartal hervorragend und lag damit über unserem Gesamtjahresziel eines normalisierten Jahreswachstums von ca. 5 Prozent. ----------- [10] Enthält eine vertragliche Servicemarge in Höhe von 0,8 Milliarden Euro brutto (zum 31. Dezember 2024 und 31. März 2025) für UniCredit Allianz Vita S.p.A., die im dritten Quartal 2024 als zur Veräußerung gehalten eingestuft wurde. Im ersten Quartal 2025 wurden das deutsche UBR- und das österreichische Krankenversicherungsgeschäft vom Geschäftsbereich Schaden-Unfall auf den Geschäftsbereich Leben/Kranken übertragen, was zu einer Verschiebung der Brutto-CSM in der Eröffnungsbilanz um 1,2 Milliarden Euro führte. [11] Normalisiertes CSM-Wachstum zum 31. März 2025.

--------------

Asset Management: Starkes operatives Ergebnis und Nettomittelzuflüsse in das für Dritte verwaltete Vermögen Kennzahl 1Q 2025 Veränderung ggü. Vorjahr Operative Erträge (Mrd €) 2,1 2,7%[12] Operatives Ergebnis (Mio €) 811 4,8% Aufwand-Ertrag-Verhältnis (%) 61,3 0,1%-P Nettomittelzuflüsse in das für Dritte verwaltete Vermögen (Mrd €) 28,7 -16,2% Für Dritte verwaltetes Vermögen (Mrd €) 1.914 -0,3%[13]

Kernbotschaften Asset Management 1Q 2025 Operatives Ergebnis verbessert sich um 5 Prozent auf 811 Millionen Euro und ist damit im Rahmen unseres Gesamtjahresausblicks

Starke Nettomittelzuflüsse in das für Dritte verwaltete Vermögen in Höhe von 28,7 Milliarden Euro. PIMCO und Allianz Global Investors mit positiven Nettomittelzuflüssen

Erträge aus dem verwalteten Vermögen steigen um 10 Prozent Im ersten Quartal 2025 stiegen die operativen Erträge auf 2,1 Milliarden Euro, was einem internen Wachstum von 2,7 Prozent entspricht. Dieser Anstieg war durch höhere Erträge aus dem verwalteten Vermögen getrieben, die um 10 Prozent zunahmen. Das operative Ergebnis erhöhte sich auf ein starkes Niveau von 811 (1Q 2024: 773) Millionen Euro, ein Anstieg um 4,8 Prozent. Um Wechselkurseffekte bereinigt, stieg das operative Ergebnis um 2,5 Prozent. Das Aufwand-Ertrag-Verhältnis war weitgehend stabil bei 61,3 Prozent (61,1 Prozent), was kontinuierliches Produktivitätsmanagement widerspiegelt. Das für Dritte verwaltete Vermögen war zum 31. März 2025 im Vergleich zum Jahresende 2024 weitestgehend unverändert bei 1,914 Billionen Euro. Starke Nettomittelzuflüsse von 28,7 Milliarden Euro und positive Markteffekte wurden durch Wechselkurseffekte ausgeglichen.

-----------

[12] Internes Wachstum.

[13] Im Vergleich zum 31. Dezember 2024.

----------- 1Q 2025 ECKDATENTABELLE Allianz Gruppe - Eckdaten für das 1. Quartal 2025

1Q 2025 1Q 2024 Delta Gesamtes Geschäftsvolumen Mrd € 54,0 48,4 11,6% Schaden-Unfall Mrd € 27,0 25,5 6,0% Leben/Kranken Mrd € 25,0 21,1 18,6% Asset Management Mrd € 2,1 2,0 5,1% Konsolidierung Mrd € -0,1 -0,2 -36,5% Operatives Ergebnis Mio € 4.238 3.986 6,3% Schaden-Unfall Mio € 2.170 2.066 5,0% Leben/Kranken Mio € 1.427 1.327 7,5% Asset Management Mio € 811 773 4,8% Corporate und Sonstiges Mio € -165 -179 -7,6% Konsolidierung Mio € -4 -2 85,4% Periodenergebnis Mio € 2.581 2.631 -1,9% auf Anteile anderer Gesellschafter entfallend Mio € 158 156 1,4% auf Anteilseigner entfallend Mio € 2.423 2.475 -2,1% Bereinigter Periodenüberschuss der Anteilseigner1 Mio € 2.550 2.513 1,5% Bereinigtes Ergebnis je Aktie2 € 6,61 6,42 2,9% Weitere Kennzahlen Gruppe Bereinigte Eigenkapitalrendite3 % 16,6% 16,9% -0,2%-P Schaden-Unfall Schaden-Kosten-Quote % 91,8% 91,9% -0,1%-P Leben/Kranken Neugeschäftsmarge % 5,5% 5,7% -0,2%-P Asset Management Aufwand-Ertrag-Verhältnis % 61,3% 61,1% 0,1%-P

31.03.2025 31.12.2024 Delta Eigenkapital4 Mrd € 62,4 60,3 3,5% Vertragliche Servicemarge (netto) 5 Mrd € 34,8 34,5 0,6% Solvency-II-Kapitalquote6 % 208% 209% -1%-P Für Dritte verwaltetes Vermögen Mrd € 1.914 1.920 -0,3%

Hinweis: Diese Eckdaten werden, soweit nicht anders ausgewiesen, in Millionen Euro dargestellt. Als Folge der Rundungen können sich bei der Berechnung von Summen und Prozentangaben geringfügige Abweichungen gegenüber den ausgewiesenen Summen bzw. Prozentangaben ergeben. ¹Zeigt den Anteil des auf die Anteilseigner entfallenden Periodenüberschusses vor nichtoperativen Marktbewegungen und vor Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Unternehmenszusammenschlüssen (einschließlich aller damit verbundenen Steuereffekte). ²Bereinigter Periodenüberschuss der Anteilseigner, angepasst um saldierte Finanzaufwendungen für im Eigenkapital ausgewiesene nachrangige Anleihen ohne Endfälligkeit, dividiert durch den gewichteten Durchschnitt der Anzahl der Aktien, die sich im Berichtszeitraum in Umlauf befanden (Bereinigtes Ergebnis pro Aktie). ³Stellt den annualisierten Quotienten aus dem bereinigten Periodenüberschuss der Anteilseigner und dem durchschnittlichen Eigenkapital der Anteilseigner, zu Beginn und zum Ende der Periode, dar. Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner wird um saldierte Aufwendungen für im Eigenkapital ausgewiesene nachrangige Anleihen ohne Endfälligkeit angepasst. Vom durchschnittlichen Eigenkapital der Anteilseigner werden im Eigenkapital ausgewiesene nachrangige Anleihen ohne Endfälligkeit, nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Versicherungsverträgen und übrige nicht realisierte Gewinne und Verluste ausgeschlossen. Annualisierte Zahlen stellen keine Prognose für die Jahreszahlen dar. Für 1Q 2024 wird die bereinigte Eigenkapitalrendite auf Basis des jeweiligen Gesamtjahres dargestellt. 4Ohne Anteile anderer Gesellschafter. 5Enthält zum 31.03.2025 eine vertragliche Servicemarge in Höhe von 0,2 Milliarden Euro netto (31.12.2024: 0,3 Milliarden Euro) für UniCredit Allianz Vita S.p.A., die im dritten Quartal 2024 als zur Veräußerung gehalten eingestuft wurde. 6Konzerndiversifizierte Risikokapitalzahlen auf Basis eines Konfidenzniveaus von 99,5%. Die Solvency-II-Kapitalquote basiert auf einer vierteljährlichen Dividendenabgrenzung; die zusätzliche Abgrenzung, um die Dividende für das gesamte Geschäftsjahr abzubilden, hätte zum 31.03.2025 eine Auswirkung von -10%-P auf die Solvency-II-Kapitalquote.

RATING Ratings S&P Global Moody's A.M. Best[14] Insurer Financial Strength Rating AA | Ausblick stabil Aa2 | Ausblick stabil A+ | Ausblick stabil Counterparty Credit Rating AA | Ausblick stabil Kein Rating Aa | Ausblick stabil Senior Unsecured Debt Rating AA Aa2 | Ausblick stabil Aa | Ausblick stabil Subordinated Debt Rating[15] A+/A A1/A3 | Ausblick stabil aa- / a+ | Ausblick stabil Commercial Paper (short term) Rating A-1+ Prime-1 Kein Rating

------------- [14] Die auf www.allianz.com dargestellten Rating Reports von A.M. Best erscheinen unter einer Lizenz von A.M. Best Company. Sie begründen weder ausdrücklich noch implizit eine Billigung von Produkten oder Dienstleistungen der Allianz SE bzw. von Unternehmen der Allianz Gruppe. Die Rating Reports von A.M. Best unterliegen dem Urheberrecht der A.M. Best Company und dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung der A.M. Best Company weder vervielfältigt noch verbreitet werden. Besucher von www.allianz.com dürfen eine einzelne Kopie des hier dargestellten Rating Reports zur eigenen Nutzung ausdrucken. Jede sonstige Art des Ausdruckens, Vervielfältigens oder Verbreitens ist streng verboten. Die Ratings von A.M. Best unterliegen ständiger Überprüfung und sind Gegenstand von Änderungen oder Bestätigungen. Für eine Bestätigung der aktuellen Bewertung besuchen Sie www.ambest.com. [15] Final Rating variiert in Abhängigkeit von den Anleihebedingungen. ------------------------

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Prognosen oder Erwartungen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten oder Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Abweichungen können sich aus Änderungen der Faktoren ergeben, einschließlich der folgenden, aber nicht beschränkt auf: (i) die allgemeine wirtschaftliche Lage und Wettbewerbssituation in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten der Allianz, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), (iii) negative Publizität, aufsichtsrechtliche Maßnahmen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Allianz Gruppe, andere Finanzdienstleister und die Finanzdienstleistungsbranche im Allgemeinen, (iv) Häufigkeit und Schwere der versicherten Schadenereignisse, einschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen ergeben, und die Entwicklung der Schadenaufwendungen, (v) Sterblichkeits- und Krankheitsraten bzw. -tendenzen, (vi) Stornoraten, (vii) die Ausfallrate von Kreditnehmern, (viii) Änderungen des Zinsniveaus, (ix) Wechselkurse, insbesondere des Euro/US-Dollar-Wechselkurses, (x) Gesetzes- und sonstige Rechtsänderungen einschließlich steuerlicher Regelungen, (xi) die Auswirkungen von Akquisitionen einschließlich damit zusammenhängender Integrations- und Restrukturierungsmaßnahmen sowie (xii) die allgemeinen Wettbewerbsfaktoren, die in jedem Einzelfall auf lokaler, regionaler, nationaler und/oder globaler Ebene gelten. Viele dieser Veränderungen können durch Terroranschläge und deren Folgen verstärkt werden. Keine Pflicht zur Aktualisierung Die Allianz übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. Sonstiges Die Zahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wurden in Einklang mit den internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) erstellt. Die vorliegende Quartalsmitteilung stellt jedoch keinen Zwischenbericht im Sinne des internationalen Rechnungslegungsstandards IAS 34 dar.



