DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Parfümeriekette Douglas hat auch im zweiten Geschäftsquartal die zunehmende Konsumzurückhaltung in einem unsicheren Wirtschaftsumfeld zu spüren bekommen. Der Konzernumsatz ging in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 939 Millionen Euro zurück, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Negativ wirkten sich neben einer Kaufzurückhaltung der Kunden auch das in das dritte Geschäftsquartal gefallene Osterfest.

Vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (Ebitda) sowie bereinigt um Sondereffekten blieben vom Umsatz 122,4 Millionen Euro und damit gut 16 Prozent weniger übrig als vor einem Jahr, während Analysten einen größeren Rückgang erwartet hatten. Der Verlust unter dem Strich verringerte sich von gut 41 Millionen auf 19 Millionen Euro.

Die im März gesenkten Jahresziele bestätigte das Unternehmen. Beim Umsatz rechnet Douglas mit einem leichten Anstieg auf rund 4,5 Milliarden Euro. Davon sollen 17 Prozent als bereinigtes Ebitda hängen bleiben./mne/mis