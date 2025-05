© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

Die Deutsche Telekom profitiert weiter vom starken US-Geschäft. Im ersten Quartal stieg der Gewinn deutlich, der Cashflow legte über 50 Prozent zu. Die Jahresziele wurden leicht nach oben angepasst.Die Deutsche Telekom hat im ersten Quartal 2025 kräftig zugelegt - vor allem dank ihrer US-Tochter T-Mobile. Diese hob infolge der Zukäufe Blis und Vistar ihre Jahresprognosen für EBITDA und Free Cashflow an. Der Konzern in Bonn gab diese Erhöhungen weiter: Das bereinigte EBITDA AL (After Leases, also nach Leasingkosten) soll nun rund 45 Milliarden Euro erreichen, statt wie zuvor 44,9 Milliarden. Der Free Cashflow AL wird bei etwa 20 Milliarden Euro erwartet (vorher: 19,9 Milliarden). Ohne die …