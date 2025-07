München (ots) -Zehn Weltmeister spielen ab dem 27. August um den EM-Titel im Basketball. Bundestrainer Alex Mumbru präsentierte an diesem Montag den vorläufigen Kader mit kleinen Überraschungen für die EM-Vorbereitung, die nächste Woche mit dem Trainingslager und am 08. August mit der Partie in Slowenien startet. Nur MagentaSport zeigt die EM-Vorbereitung so ausführlich. Dazu bis zum 15. September alle 76 EM-Spiele und Entscheidungen live, die deutschen Partien gibt's zudem kostenlos.Experte Per Günther zur ersten Nominierungsrunde für die Vorbereitung mit dem Doppel-Test gegen Slowenien (08. & 10. August, live & kostenlos bei MagentaSport): "Starker Kader. Deutschland ist für mich die Nummer 1 bei dieser EM, wenn Jokic bei Serbien nicht dabei ist." Einen Spieler vermisst Per Günther besonders: Moritz Wagner, nach seiner Verletzung noch im Trainingsaufbau, als "aggressive Leader".Basketball-Feiertage bei MagentaSport und MagentaTV: über 80 Basketball-Livespiele vom 08. August bis 14. September: die wichtigsten Testspiele des Weltmeisters Deutschland plus die komplette EM. Dazu die 3x3-EM ab dem 05. September. Das beste Angebot - nur bei MagentaSport und MagentaTVMit Dennis Schröder, Maodo Lo, Justus Hollatz, Andreas Obst, David Krämer, Franz Wagner, Isaac Bonga, Johannes Voigtmann Johannes Thiemann und Daniel Theis hat Bundestrainer Alex Mumbru vor seinem ersten großen Turnier 10 Weltmeister nominiert. Der Ausfall von Moritz Wagner tut weh: "Die größte Lücke, die aus meiner Sicht im deutschen Team geschlossen werden muss: wer übernimmt neben Dennis Schröder eine zusätzliche Führungsrolle? Moritz Wagner hatte dieses aggressive Leadership bei der WM übernommen. Mo war für diese Rolle auch auf dem Feld unentbehrlich."Überraschend - Nick Weiler-Babb, bester Verteidiger der abgelaufenen EuroLeague-Saison, ist nicht dabei: "So wie ich Nick verstanden habe, sind es familiäre, gesundheitliche Gründe. Er wurde gerade frisch Papa. Und Nick ist in der letzten Saison an seine physischen Grenzen gegangen." Dass Isaiah Hartenstein als NBA-Champ wegen Achillessehnen-Beschwerden nicht dabei sein könne, sei "sehr schade. Aber ich muss so eine Absage aus gesundheitlichen Gründen respektieren.""Tristan ist eine Granate"Per Günther freut sich auf Tristan da Silva, Team-Kollege der Wagner-Brüder Moritz und Franz bei Orlando Magic. "Das ist eine Granate und so vielseitig." Die Vorbereitung auf die EM heißt für den 24jährigen Tristan auch: gemeinsame Auftritte mit seinem älteren Bruder Oscar im Nationalteam.EuroBasket der Männer ab 27.08. bei MagentaSport - nur hier alle Spiele live, das beste AngebotAm 27. August startet die FIBA EuroBasket 2025, MagentaSport zeigt alle 76 Spiele live, alle deutschen Partien werden zudem kostenlos gezeigt. In der Vorrunde mit eigenem Studio in Tampere, wo Deutschland zunächst gegen Montenegro (27. August), dann gegen Schweden (29. August), einen Tag später gegen Litauen, am 01. September gegen Großbritannien, abschließend in der Gruppenphase am 03. September gegen Finnland spielt.MagentaSport bietet das größte und beste Live-Angebot zur EuroBasket, wie die EM vom Weltverband FIBA offiziell genannt wird. Mit 2 Studios - eines in Tampere (Finnland), wo die Gruppenphase gespielt wird, eines in München, um den gesamten EM-Tag zusammenzufassen.Aus den 4 Gruppen qualifizieren sich jeweils die Top4-Teams für die am 06. September startende ko-Phase der Achtelfinals. Deutschland ist amtierender Weltmeister und war bei der EM 23 Dritter. Der künftige Europa-Meister wird am 15. September in Riga (Lettland) ermittelt. Titelverteidiger ist Spanien.3x3 EuroCup ab 5.09. - die EM mit 2 ambitionierten deutschen TeamsMagentaSport hat das "Home of Basketball" weiter ausgebaut und sich bis 2029 umfangreiche Übertragungsrechte an den weltweit bedeutendsten 3x3-Wettbewerben gesichert - mit 2 ambitionierten, jungen deutschen Teams bei den Frauen und Männern. Ein Super-TV-Sport, der schnell eine breite Fangemeinde und Zuschauerschaft bei MagentaSport und MagentaTV findet.Das Paket umfasst bis 2029 die FIBA 3x3-Welt- und Europameisterschaften, die World Tour, die Women's Series sowie die Olympia-Qualifikationsturniere - mehr internationales Top-Niveau geht nicht. Live und kostenlos bei MagentaSport!Basketball live bei MagentaSportEM VorbereitungsspieleFreitag, 08. Augustab 20.05 Uhr: Slowenien-DeutschlandSonntag, 10. Augustab 17.00 Uhr: Deutschland - SlowenienFreitag, 15. Augustab 17.30 Uhr: Deutschland - Türkeiab 20.30 Uhr: Serbien - TschechienSamstag, 16. Augustab 17:45 Uhr: Spiel um Platz 3ab 20.30 Uhr: FinaleDonnerstag, 21. Augustab 20.50 Uhr: Spanien-DeutschlandSamstag, 23. Augustab 18.30 Uhr: Deutschland - SpanienPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6081088