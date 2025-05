Der DAX steht am Donnerstag unter Druck. Diese Nachrichten belasten jetzt den deutschen Leitindex. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Douglas und Thyssenkrupp Nucera. Der DAX ist am Donnerstag mit Verlusten in den Handel gestartet und dabei unter sein altes Rekordhoch aus dem Monat März gefallen. Das weckt Sorgen unter den Anlegern, denn ein nachhaltiges Absacken unter die Marke von 23.476 Punkten würde den jüngsten Rekordlauf zu einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...