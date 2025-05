JOST Werke SE ist mit einem beeindruckenden Umsatzsprung in das Jahr 2025 gestartet. Der Konzernumsatz kletterte im ersten Quartal um 25,2 % auf 373,7 Mio. EUR, maßgeblich beflügelt durch die vollzogene Hyva-Übernahme und deren Integration seit 1. Februar. Selbst bereinigt um Übernahme- und Währungseffekte lag das organische Ergebnis mit nur -9,0 % Rückgang leicht über den makroökonomischen Erwartungen angesichts rückläufiger Lkw- und Agrarnachfrage in Nordamerika. Profitabilität solide - Synergien in Sicht Das bereinigte EBIT wuchs trotz der Konsolidierungseffekte um 3,2 % auf 35,7 Mio. EUR, ...

