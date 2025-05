FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuscht haben Anleger am Donnerstag auf die Quartalsbilanz der Allianz reagiert. Nachdem der Aktienkurs vor gut einer Woche mit fast 380 Euro den höchsten Stand seit einem Vierteljahrhundert erreicht hatte, kamen die neuen Zahlen am Markt nicht gut an. Am späten Vormittag lagen die Papiere mit 2,6 Prozent im Minus bei 342,70 Euro.

"Aus unserer Sicht sind die Zahlen enttäuschend", resümierte Philip Kett von der US-Bank Jefferies. So habe der Nettogewinn die durchschnittliche Markterwartung um zehn Prozent verfehlt. Und die Kapitalquote nach Solvency II bleibe um drei Prozentpunkte hinter der Markterwartung zurück. Grund hierfür seien nicht-operative Kosten gewesen, die um fast die Hälfte über den Erwartungen lägen.

Stratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets brachte die Kursverluste auch mit der Stimmung an der Börse in Verbindung. So lägen die Kurse aller vier Dax-Konzerne, die am Morgen Geschäftszahlen veröffentlicht haben, im Minus. Neben der Allianz auch Deutsche Telekom, Merck KGaA und RWE . "Trotz überwiegend guter Zahlen", wie Molnar anmerkte. "Positive Nachrichten werden verkauft."

Bei der Allianz-Aktie dürften Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen. Vom Jahresbeginn hatten die Papiere bis zum jüngsten Hoch um fast 28 Prozent zugelegt. Nun sind die Anteilscheine unter die Durchschnittslinie der vergangenen 50 Handelstage gefallen - einen Indikator für den mittelfristigen Trend./bek/stw/jha/