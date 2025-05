DJ PTA-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft: OMV verlautbart Rückzahlung der NC10 Hybridschuldverschreibungen und erwägt auch Emission von neuer Hybridanleihe

Der Vorstand der OMV Aktiengesellschaft ("OMV") hat heute beschlossen, die von OMV im Jahr 2015 begebene EUR 750 Millionen Hybridschuldverschreibungen (ISIN XS1294343337) ("NC10 Hybridschuldverschreibungen") zu kündigen und zurückzuzahlen. Weiters erwägt der Vorstand der OMV die Emission einer neuen Hybridanleihe in einer oder mehreren Tranchen mit festem oder variablem Zinssatz und einem Gesamtvolumen von maximal EUR 750 Millionen ("Neue Hybridanleihe").

Die potenzielle Emission der Neuen Hybridanleihe bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats der OMV.

Gemäß -- 5 Abs 3 der Anleihebedingungen der NC10 Hybridschuldverschreibungen hat OMV das Recht, die NC10 Hybridschuldverschreibungen an jedem Geschäftstag im Zeitraum von 90 Kalendertagen bis zum und einschließlich dem 9. Dezember 2025 (Erster Rückzahlungstermin) zu kündigen und zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aller aufgelaufener, aber noch nicht gezahlter Zinsen zurückzuzahlen. Die formale Erklärung der Rückzahlung wird in Einklang mit den Bedingungen der NC10 Hybridschuldverschreibungen separat erfolgen. Die Rückzahlung wird über die Zahlstellen erfolgen.

Die mögliche Emission der Neuen Hybridanleihe, das Volumen der Neuen Hybridanleihe insgesamt und pro Tranche sowie die Anzahl der Tranchen und der Kündigungstermine hängen unter anderem von der Auswahl und Kombination mit anderen Finanzierungsinstrumenten, den jeweiligen Marktbedingungen und der allgemeinen Marktstimmung (sowie der Zustimmung des Aufsichtsrats der OMV, wie oben angegeben) ab. Die mögliche Emission könnte innerhalb der nächsten 18 Monate, frühestens jedoch im Juni 2025 erfolgen. Der Erlös aus der potentiellen Emission der Neuen Hybridanleihe würde zur Sicherung und Stärkung der fortdauernden Liquidität der OMV Gruppe, insbesondere für anstehende Refinanzierungserfordernisse, zur finanziellen Flexibilität sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

