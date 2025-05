Carl Zeiss Meditec (CZM) hat mit den Ergebnissen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 die starken vorläufigen Zahlen bestätigt. Umsatz und bereinigtes EBITA übertrafen zum Zeitpunkt der Vorabveröffentlichung die Konsensschätzungen um 6% bzw. 31%. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 19% (+18% währungsbereinigt) - getrieben durch die DORC-Übernahme sowie organisches Wachstum in allen Segmenten. Das bereinigte EBITA legte um bemerkenswerte 62% auf 80?Mio.?EUR zu, was einer Marge von 14,2?% entspricht (+3,8 Prozentpunkte ggü. Vorjahr) - getragen von der Integration von DORC und einem disziplinierten Kostenmanagement, teilweise jedoch begünstigt durch Basiseffekte. Das Management hält an seiner vorsichtigen Prognose für das Geschäftsjahr 2025 fest, da Unsicherheiten in Bezug auf US-Handelszölle und Währungsrisiken bestehen bleiben. Dennoch zeigen sich Auftragseingang, Book-to-Bill-Verhältnis und Auftragsbestand gesund und zunehmend positiv. Ab dem zweiten Halbjahr wird mit einer Belebung des Gerätegeschäfts gerechnet, insbesondere durch die neuen Technologien KINEVO und VISUMAX. Die langfristigen Schätzungen von mwb research berücksichtigen diese positiven Entwicklungen bereits, und die Analysten erhöhen ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund des starken ersten Halbjahres. Das Kursziel bleibt unverändert bei 65,00?EUR. Allerdings ändern die Analysten nach der kräftigen Kursrallye im letzten Monat ihre Bewertung von KAUFEN auf HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Carl%20Zeiss%20Meditec%20AG