© Foto: Seth Wenig/AP/dpa

Die Märkte lieben es groß: Dick's hat Foot Locker am Haken, die Aktie geht steil.Wie das Wall Street Journal zuerst berichtete, übernimmt Dick's Sporting Goods Inc. die angeschlagene Sneaker-Kette Foot Locker. Die beiden Händler für Sneaker und Sportbekleidung sollen dem Bericht zufolge über einen Deal verhandeln, in dessen Rahmen Foot Locker verkauft werden könnte. Dick's beschert Foot Locker ein fettes Plus, die Aktie knallt am Donnertag um 70 Prozent nach oben. Die Aktien von Dick's hingegegen fielen im Handel um rund 5,5 Prozent. Von Foot Locker laufen die Anteilsscheine auf Jahressicht sehr durchwachsen. In den vergangenen zwölf Monaten haben sie 41 Prozent verloren. Noch steht Dick's …