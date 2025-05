NEW YORK (dpa-AFX) - Die Übernahmeofferte eines Konkurrenten lässt am Donnerstag vorbörslich den Kurs von Foot Locker nach oben springen. Der Sportartikelhändler Dick's Sporting Goods bestätigte einen Bericht im "Wall Street Journal" mit einem lukrativen Angebot. Im vorbörslichen New Yorker Handel hatte dies bei Foot Locker ein Plus von 82 Prozent auf 23,40 US-Dollar zur Folge, während die Aktien von Dick's dort um fast neun Prozent sanken.

Dick's will den Aktionären von Foot Locker 24 Dollar je Aktie oder 0,1168 eigene Aktien anbieten, was das Übernahmeziel mit rund 2,4 Milliarden Dollar bewertet. Kürzlich hatte der Kurs erst das niedrigste Niveau seit 2010 erreicht. Im April waren die Titel des möglichen Übernahmeziels für 11 Dollar zu haben - nach einem Rekord von fast 80 Dollar Ende 2016. Sollte die Offerte umgesetzt werden, würde sie auf den Vortags-Schlusskurs einen Aufschlag von fast 87 Prozent bedeuten.

Analyst Corey Tarlowe von Jefferies schrieb in einem ersten Kommentar, solch ein Deal ergebe Sinn angesichts der Überschneidungen beider Unternehmen sowie der jüngsten Diversifizierungsbemühungen von Foot Locker. Er sieht darin einen "guten strategischen Zug" und verweist außerdem auf die schwache Bewertung von Foot Locker.

In Großbritannien bekamen die Aktien von JD Sports von den Spekulationen Rückenwind: Sie legten um fast fünf Prozent zu. Für den US-Sportartikelgiganten Nike könnte eine Fusion der beiden Händler ebenfalls relevant werden. Vorbörslich sank dessen Kurs um 0,9 Prozent. Auch die Aktien der Nike-Konkurrenten Adidas und Puma bewegten sich in Frankfurt mit bis zu 1,4 Prozent im Minus.

In Bezug auf Nike hieß es bei Jefferies, dass die Übernahme für den US-Sportartikelriesen positiven Charakter hätte. Analyst Randal Konik verwies dabei auf das starke Management und die Effizienz von Dick's. Er glaubt, dass eine bessere Führung bei Foot Locker kombiniert mit klareren Marktstrukturen und bahnbrechenden Innovationen eine Erholung bei Nike stützen wird./tih/gl/jha/

