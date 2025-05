Nach ihrem Höhensturm über die letzten Monate befindet sich die Deutsche Telekom-Aktie in der Konsolidierung. Nun hat das Unternehmen Zahlen vorgelegt. Können diese dafür sorgen, dass es mit dem Kurs wieder nach oben geht? Starke Zahlen, Ausblick angehoben Am Donnerstag hat der DAX-Konzern Deutsche Telekom seine Zahlen für das Q1 2025 vorgelegt. Diese fielen besser aus, als von Analysten im Vorfeld erwartet worden war. So meldete das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...