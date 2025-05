EQS-News: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

HMS Bergbau AG veröffentlicht finale Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2024 und wächst stetig weiter



15.05.2025 / 15:26 CET/CEST

Corporate News vom 15. Mai 2025 HMS Bergbau AG veröffentlicht finale Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2024 und wächst stetig weiter EBITDA steigt deutlich überproportional um 28,1 Prozent auf rd. EUR 20,1 Mio.

Jahresüberschuss +6,5 Prozent auf rd. EUR 13,2 Mio.

Umsatz mit rd. EUR 1,3 Mrd. 5,2 Prozent über Vorjahresniveau

Hervorragend für Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses aufgestellt

Berlin, 15. Mai 2025: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen aus Deutschland, berichtet über ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2024. Die Gesellschaft hat ihren Umsatz weiter deutlich und das Ergebnis überproportional steigern können. Zudem hat die HMS Bergbau AG 2024 wichtige strategische Weichenstellungen für ihr Wachstum vorgenommen. Unter anderem wurde in der Berichtsperiode eine umfangreiche Kreditlinie im unteren dreistelligen Millionen-USD-Bereich mit der Vietcombank, eine der größten Banken in Vietnam, geschlossen. Die HMS Bergbau AG verfügt derzeit über einen Kreditrahmen von rd. USD 400 Mio. an Handelsfinanzierungslinien, die primär zur langfristigen Finanzierung des Handelsgeschäfts genutzt werden. Getrieben wird die hohe Nachfrage nach Kohle insbesondere von den Schwellen- und Entwicklungsländern. So soll allein Indien 2025 mehr als doppelt so viel Kohle verbrauchen wie die USA und die EU zusammen. Die sehr gute operative Entwicklung spiegelt sich auch in den starken Finanzkennzahlen im heute veröffentlichten Geschäftsbericht 2024 wider. Das

EBITDA wuchs gemäß HGB-Rechnungslegung deutlich überproportional um 28,1 Prozent von EUR 15,7 Mio. auf rd. EUR 20,1 Mio. Damit lag das EBITDA über 1 Mio. Euro über dem vermeldeten Wert der vorläufigen Zahlen von EUR 19,0 Mio. (siehe Corporate News vom 29.01.2025). Der Umsatz stieg im Zeitraum von Januar bis Dezember um 5,2 Prozent von EUR 1,30 Mrd. auf rd. EUR 1,36 Mrd. Der Jahresüberschuss belief sich zum 31. Dezember 2024 auf rd. EUR 13,25 Mio., 6,5 Prozent mehr als im Vorjahr (EUR 12,44 Mio.). Trotz eines unsicheren geopolitischen Umfelds ist die HMS Bergbau AG auch für das laufende Geschäftsjahr 2025 und darüber hinaus optimistisch. Für 2025 erwartet die Gesellschaft einen Umsatz von rd. EUR 1,5 Mrd. Das EBITDA wird stabil bei rd. EUR 20 Mio. prognostiziert. Die Rohmarge wird sich voraussichtlich ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres von rd. 3 Prozent bewegen. Der vollständige Geschäftsbericht 2024 steht auf der Unternehmenswebsite http://www.hms-ag.com/ im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung. Über HMS Bergbau AG: Die HMS Bergbau AG, Berlin, ist eines der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland. Kerngeschäft ist der internationale An- und Verkauf von Rohstoffen wie Kohleprodukten, Zement, Erzen oder Düngemittel. Zu den Kunden gehören namhafte internationale Industrieverbraucher und Energiehändler und -erzeuger, an die die Rohstoffe in time und weltweit geliefert werden. Ferner erschließt die HMS Bergbau AG, die vor allem in Asien, Afrika und Europa tätig ist, erstklassige Rohstoffreserven. Des Weiteren übernimmt das Unternehmen auch komplexe Transportlösungen für seine Kunden. Die 1995 gegründete HMS Bergbau AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Basic Board notiert.

Kontakt:

Unternehmenskontakt:

HMS Bergbau AG

An der Wuhlheide 232

12459 Berlin

T.: +49 (30) 65 66 81-0

F: +49 (30) 65 66 81-15

E-Mail: info@hms-ag.com

URL: www.hms-ag.com



Investor Relations Manager:

edicto GmbH

Doron Kaufmann / Ralf Droz

T: +49 69 905 505 53

E-Mail: hms-bergbau@edicto.de



HMS Investor Relations Kontakt:

GFEI Aktiengesellschaft

Ostergrube 11

30559 Hannover

T.: +49 (511) 47 40 23 00

F.: +49 (511) 47 40 23 19

www.gfei.ag

E-Mail: investors@hms-ag.com



