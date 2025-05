Erst vor wenigen Wochen hat der österreichische Mineralölkonzern OMV angekündigt, seine fünf Wasserstoff-Tankstellen mangels Nachfrage zu schließen. Nun sind auch die Erdgas-Zapfsäulen an der Stelle: Das Netz wird von 28 auf 18 Standorte ausgedünnt. Gab es in Österreich zuletzt nur 59 Brennstoffzellen-Autos, was die Schließung der H2-Tankstellen verständlich macht, so gibt es in der Alpenrepublik zumindest ein paar Tausend Fahrzeuge mit Erdgasantrieb. ...

