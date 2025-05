FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Alstom von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 22 auf 24 Euro angehoben. Die Jahreszahlen des Industriekonzerns deuteten auf eine weitere Geschäftserholung hin, schrieb Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bilanzrelationen hätten sich durch einen massiven Schuldenabbau verbessert./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0010220475