Super Micro im KI-Hype: 20-Mrd.-Deal mit Saudi-Arabien - Einstieg jetzt?

Supermicro Computer Inc., kurz Supermicro, ist ein Name, der lange Zeit nur in Fachkreisen der IT-Welt geläufig war. Doch in den letzten Jahren hat sich das in rasantem Tempo geändert. Das Unternehmen mit Sitz in San Jose, Kalifornien, hat sich vom spezialisierten Anbieter für Server- und Speichersysteme zu einem Schlüsselspieler im globalen Technologiemarkt entwickelt - besonders im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, Rechenzentren und Hochleistungsrechnern.

Supermicro hat sich ein starkes Netzwerk an Technologiepartnern aufgebaut. Neben NVIDIA arbeitet das Unternehmen eng mit Intel, AMD und anderen Chipanbietern zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen zu bieten - von Hyperscale-Clouds über Edge-Computing bis hin zu autonomen Fahrzeugen. Durch die modulare Architektur seiner Systeme kann Supermicro auf neue Markttrends extrem schnell reagieren und Kunden maßgeschneiderte Angebote unterbreiten.

Wir blicken auf die Quartalszahlen und den Ausblick, der jüngst noch einmal in Richtung KI positiver wurde. Was ergibt sich im Chartbild für Potenzial? Dies erörtern wir im zweiten Teil mit dem Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

