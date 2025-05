The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.05.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.05.2025ISIN NameCA05259R1073 AUSTRALIS CAPITAL INC.FR0010844464 MEDESIS PHARMA IL EO 2,-GB0031030819 ALLIANCE PHARMA LS-,01KYG370921069 GALAXY DIGITAL HLDGSTHA271010R18 NGERN TID LOR-NVDR- BA3,7US00430H2013 ACCELERATE DIAGN.NEW O.N.US01671P1003 ALLAKOS INC. DL-,001XS2298382453 KLEOP.HOLD.2 21/26 REGS