The following instruments on XETRA do have their first trading 29.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.04.2025Aktien1 GB00BV0VHK88 MHA PLC2 GB00BP41S218 Savannah Energy PLC3 CA9190672076 Valdor Technology International Inc.4 CA05259R1073 Australis Capital Inc.5 CA09173X1096 Bitrush Corp.6 CA4234071054 Hello Pal International Inc.7 SG1J47889782 Hyflux Ltd.8 CA5317063074 Lida Resources Inc.9 SG1P73919000 Midas Holdings Ltd.10 CA68629J2056 Orion Nutraceuticals Inc.11 GB00BF2P1260 Silver Bear Resources PLC12 SG2G19997136 Sino Grandness Food Industry Group Ltd.13 CA94412Y1007 Way of Will Inc.14 CA8841213025 Thinkific Labs Inc.Anleihen/ETF1 US05971V2J35 Banco de Credito del Peru S.A.2 US595112CG61 Micron Technology Inc.3 US595112CH45 Micron Technology Inc.4 XS3062665867 Pershing Square Holdings Ltd.5 FR001400ZBF3 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]6 XS3062936649 Nordea Bank Abp7 USP98047AD80 Volcan Compania Minera S.A.A.8 AU3SG0003189 Australian Capital Territory9 US912797QD26 United States of America10 XS3042781024 AS LHV Group11 FR001400ZB28 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]12 XS2579483822 Bulgarien, Republik13 XS2214238524 Ecuador, Republik14 XS2214238102 Ecuador, Republik15 XS2214239688 Ecuador, Republik16 XS2214239258 Ecuador, Republik17 US283875BW13 El Salvador, Republik18 US283875AH54 El Salvador, Republik19 US283875AN23 El Salvador, Republik20 US283875AM40 El Salvador, Republik21 US374422AQ66 Ghana, Republic of22 US374422AN36 Ghana, Republic of23 US374422AM52 Ghana, Republic of24 XS2893165584 Ghana, Republic of25 XS2893147251 Ghana, Republic of26 XS2893151287 Ghana, Republic of27 XS2893147681 Ghana, Republic of28 US401494AD16 Guatemala, Republik29 IT0005566408 Italien, Republik30 IT0005425761 Italien, Republik31 IT0005584849 Italien, Republik32 US74727PAE16 Katar, Staat33 NL0015000LS8 Niederlande, Königreich der34 XS3040573191 OCP S.A.35 XS3040572979 OCP S.A.36 US715638BM30 Peru, Republik37 DE000A4DE123 reconcept Solar Deutschland GmbH38 SK4000024683 Slowakische Republik39 ES0000012C12 Spanien, Königreich40 XS2966241874 Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik41 XS2966242336 Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik42 XS2966242252 Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik43 XS2966242096 Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik44 XS2966241957 Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik45 XS2966242179 Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik46 XS2966241361 Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik47 XS2966242500 Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik48 XS2966241791 Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik49 XS2966241528 Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik50 XS2966241445 Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik51 USP68788AD37 Suriname, Republik52 US912810PV44 United States of America53 US91282CLV18 United States of America54 US912810SM18 United States of America55 US91282CML27 United States of America56 US91282CDX65 United States of America57 US91282CFR79 United States of America58 US91282CGW55 United States of America59 US91282CHP95 United States of America60 US912828ZZ63 United States of America61 US912810SG40 United States of America62 US91282CGK18 United States of America63 LU2994521073 Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETF