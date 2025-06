The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.06.2025ISIN NameCA4234071054 HELLO PAL INTERN. INC.DE000A40UT88 DELIVERY HERO SE NA NEUECH0019304531 SWISS ESTATES PS SF 5,0DE000DG4T648 DZ BANK IS.A639BE0000334434 BELGIQUE 15/25 74US07177MAB90 BAXALTA 2025DE000DG4UAX0 DZ BANK IS.A763CH0419041162 PFZ.SCHW.KTB 19/25FR0013184181 C.F.FINANC.LOC. 16/25 MTNDE000HLB4827 LB.HESS.THR.CARRARA05S/23DE000HLB49G9 LB.HESS.THR.CARRARA06I/23DE000HLB49D6 LB.HESS.THR.CARRARA06F/23DE000DFK0S14 DZ BANK IS.C369 22/25XS2190467667 FUQING IN.M.20/25 MTNDE0005326789 UNISELECTION: GLOBAL I INVESTMENTUS71567RAN61 PP SBSNI III 20/25 MTNXS2179917906 CNPC GL.CAP. 20/25XS2189906816 HENGJIAN I.I 20/25AT0000A2YBY4 BAUSP.WUEST. 22/25 MTNCH0284415681 NORDEA BK 15-25 MTNUS45604HAH03 IND.BK KOREA 20/25 MTNDE000LB1DVF0 LBBW GM-FLOATER 17/25BE0002708890 WALLONNE 20/25 MTNXS2356029541 CTP 21/25 MTNXS2356306642 CRITER.CAIXA 21/25 ZO CVDE000HLB4Z35 LB.HESS.THR. IHS 20/25XS2010031057 AIB GROUP 20/UND. FLRBE6322623669 UMICORE 20/25 ZO CVFR0013519048 CAPGEMINI 20/25FR0013367174 IPSOS 18-25