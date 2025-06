Die Swiss Estates AG verzeichnete im Geschäftsjahr 24 einen enttäuschenden Nettoverlust von CHF 7,0 Mio. (mwb-Schätzung: CHF 4,5 Mio. Gewinn), hauptsächlich aufgrund von Einmaleffekten aus dem Verkauf einer Liegenschaft in Zürich und einer Steuerbelastung von CHF 5,8 Mio. Der EBITDA sank um 81,6% auf CHF 0,7 Mio., was auf hohe Transaktionskosten und Rechtsberatungskosten zurückzuführen ist. Trotz stabiler Mieteinnahmen und einer soliden Strategieverlagerung hin zu Wohnimmobilien bleiben die wiederkehrenden Erträge schwach. Der Nettoinventarwert je Aktie sank um 17,1% auf CHF 11.74, aber gleichzeitig bleibt der Verschuldungsgrad mit einem LTV von 62,5% überschaubar. Aufgrund der geringeren Ertragstransparenz senken die Analysten von mwb research ihr Kursziel von CHF 7.50 auf CHF 5.00, halten aber aufgrund des langfristigen Aufwärtspotenzials an der Einstufung KAUFEN fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Swiss%20Estates%20AG





