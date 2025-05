DJ Rio Tinto investiert 1,2 Mrd USD in Modernisierung von Wasserkraftwerk in Quebec

Von Robb M. Stewart

DOW JONES--Rio Tinto investiert 1,2 Milliarden US-Dollar in die Modernisierung eines Wasserkraftwerks in Quebec, um die künftige Aluminiumproduktion in der kanadischen Provinz zu sichern. Das Bergbau- und Metallunternehmen erklärte, dass dieser Schritt seine Aluminiumproduktion in Saguenay-Lac-Saint-Jean langfristig sichern und eine effizientere, sicherere und zuverlässigere Versorgung der Schmelzhütten, Gießereien und anderer Anlagen mit erneuerbarer Energie gewährleisten wird.

Die Aluminiumhütten in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean sind ein Drehkreuz für die Produktion eines Werkstoffs, der zur Herstellung von Dosen über Autos bis hin zu Militärflugzeugen verwendet wird. Die Anlagen sind in den Blick geraten, nachdem im Ausland hergestelltes Aluminium zu einem der ersten Ziele im Handelskrieg der Trump-Regierung wurde, als Zölle auf Aluminium und Stahl erhoben wurden, die im März in Kraft traten. Ein Großteil des Aluminiums, das die USA importieren, wird aus Kanada geliefert.

