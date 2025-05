Paris (ots/PRNewswire) -TCL, weltweit führender Anbieter von TV-Geräten im Ultra-Large-Format[1] und die Nummer eins unter den Mini LED-Fernsehern[2], gibt heute die Ausweitung seiner Einzelhandelspartnerschaft in Deutschland mit der MediaMarktSaturn Retail Group, Europas führendem Handelsunternehmen für Consumer Electronics sowie den dazugehörenden Services und Dienstleistungen, bekannt.Produkte von TCL sind bereits in ausgewählten Ländern bei MediaMarkt erhältlich und werden ab Mai 2025 auch in allen MediaMarkt- und Saturn-Märkten in Deutschland, sowohl stationär als auch online, verfügbar sein.Kundinnen und Kunden in Deutschland profitieren zum Start der Partnerschaft von einem attraktiven Cashback-Programm von bis zu 400 Euro. Weitere Informationen sind hier erhältlich. (https://www.tclcashback.com/)MediaMarktSaturn-Kunden in ganz Deutschland können die neuesten QD-Mini-LED-Innovationen von TCL wie den C7K und die erweiterte QLED-Serie des P7K erleben. Alle Produkte wurden mit dem Ziel entwickelt, modernste Technologie mit einem herausragenden Nutzererlebnis zu vereinen.Neben technologischer Innovation verbindet TCL und seine Partner auch die gemeinsame Leidenschaft für den Sport. Besonders sichtbar wird dies durch vielfältige Aktivitäten im Rahmen umfassender Sponsoring-Engagements - etwa durch die weltweite Partnerschaft von TCL mit den Olympischen Spielen sowie als Offizieller Partner der deutschen Fußballnationalmannschaft. "Gemeinsam mit MediaMarktSaturn schlagen wir ein neues Kapitel für TCL in Deutschland auf - mit dem Ziel, innovative und hochwertige Technologie für noch mehr Menschen zugänglich zu machen und die Sichtbarkeit der Marke weiter zu steigern", sagt Alex Ma, Country Manager DACH bei TCL.Diese Partnerschaft stärkt die Einzelhandelspräsenz von TCL in Deutschland und ganz Europa. Sie bildet zugleich ein solides Fundament für nachhaltiges regionales Wachstum. Als eine der weltweit führenden TV-Marken unterstreicht TCL damit sein Engagement, fortschrittliche Unterhaltungs- und Smart-Home-Technologien einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die Zusammenarbeit mit einem etablierten Handelspartner mit großer Marktreichweite und lokaler Verankerung ermöglicht es TCL, seine innovativen Technologien einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen.Entdecken Sie mehr Produkte unter https://www.tcl.com/eu/en[1] Data: Shipment market share of 85"+ TV from OMDIA, 2024[2] Data: Shipment market share of Mini LED TV from OMDIA, 2024Über TCL TCL ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und führend in der globalen TV-Industrie. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern über Audio bis hin zu Smart-Home-Produkten reichen. Mehr unter www.tcl.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2689040/Image_20250514132601.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-und-mediamarktsaturn-weiten-vertriebspartnerschaft-auf-deutschland-aus-302457443.htmlPressekontakt:eupr@tcl.comOriginal-Content von: TCL Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175085/6035184