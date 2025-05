DJ United Internet will 1&1-Anteil ausbauen und bietet 18,50 Euro je Aktie

DOW JONES--United Internet will den Anteil an 1&1 auf bis zu 90 Prozent aufstocken und macht ein öffentliches Erwerbsangebot für 1&1-Aktien zum Preis von 18,50 Euro je Aktie. Derzeit hält United Internet rund 80,81 Prozent am Grundkapital von 1&1. Mit dem Angebot verfolge man das Ziel, die bestehende Beteiligung auszubauen und die Stimmrechtsmehrheit zu festigen, wie United Internet am Freitagmorgen mitteilte. Insbesondere mit Hinblick auf die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen in den Ausbau des 1&1-Mobilfunknetzes sei eine "klare und stabile" Aktionärsstruktur von Bedeutung. Zugleich soll ein Freefloat von mindestens 10 Prozent erhalten bleiben.

Die Offerte von 18,50 Euro je 1&1-Aktie beinhaltet eine Prämie von ca. 20 Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag bzw. ca. 29 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der letzten drei Monate. Der Abschluss eines Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrages, ein Delisting und ein Squeeze-out sind laut United Internet nicht geplant.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2025 02:27 ET (06:27 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.