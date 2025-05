DJ MÄRKTE EUROPA/DAX gibt Tagesgewinne ab - Hausse bei 1&1 und H&R

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte kommen am Freitagnachmittag von ihren Tageshochs zurück und zeigen sich zumeist unverändert. Der kleine Verfalltag an den Terminbörsen sorgt für etwas Bewegung bei Einzelaktien. Übergeordnet stört man sich an den US-Import-Export-Preisen. Sie zeigen im April die erwarteten "Blessuren" durch die Trump-Zölle. Ohne den dämpfenden Einfluss der Ölpreise gerechnet stiegen sie sogar um 0,4 Prozent an. Dies verringert das Potenzial der US-Notenbank, die Zinsen weiter zu senken. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 23.728 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt ebenfalls um 0,1 Prozent auf 5.419 Punkte.

Die Berichtssaison zum ersten Quartal ist im DAX weitgehend durch, nun folgen Hauptversammlungen und danach die Dividenden-Ausschüttungen: Am Freitag werden aus dem DAX Adidas, Commerzbank, Eon und Heidelberg Materials ex Dividende gehandelt.

Bayer prüft Konkurs für Monsanto - Übernahmeangebot treibt 1%1

Bayer steigen um 0,9 Prozent. Wie das Wall Street Journal berichtet, unternimmt Bayer einen weiterer Vorstoß zur Beilegung von Glyphosat-Klagen. Gleichzeitig werde ein Konkursantrag für das Agrargeschäft Monsanto für den Fall geprüft, dass der Vergleichsplan scheitere.

Die Aktien von 1&1 haussieren um 19 Prozent auf 18,30 Euro. United Internet (+5,7%) will den Anteil an 1&1 auf bis zu 90 Prozent aufstocken und macht ein öffentliches Erwerbsangebot zu 18,50 Euro je Aktie. Sie halten bereits rund 80,81 Prozent an deren Grundkapital. Das Angebot kommt für die Analysten der DZ Bank überraschend: Die Investitionen in den Ausbau des Mobilfunknetzes erforderten anscheinend eine noch stabilere Eigentümerstruktur.

Auch bei H&R treibt ein Übernahmeangebot die Aktien um 30,5 Prozent auf 4,97 Euro. Damit dürfte ein weiterer Wert vom Kurszettel verschwinden - die Zahl der gelisteten Unternehmen in Deutschland ist rückläufig. Für das in der Spezialchemie tätige Unternehmen bietet die H&R Holding GmbH 5,00 Euro je Aktie.

Rüstungsaktien laufen am Freitag ungebremst weiter nach oben. Vor allem die deutschen Aktien profitieren von den Überlegungen, den Rüstungsetat weiter zu steigern, genannt werden nun bis zu 5 Prozent des BIP. Renk-Aktien springen um 9,7 Prozent nach oben. Auch Hensoldt (+1,8%) und Rheinmetall (+1,6%) legen zu.

In Paris zeigen sich Computerspiele-Hersteller Ubisoft etwas erholt vom Crash am Vortag und steigen um 0,8 Prozent. Eutelsat fallen dort um 5,5 Prozent. Die Geschäftszahlen leiden unter dem Ende russischer TV-Ausstrahlungen. Dazu schließen die Analysten von Bryan Garnier eine Kapitalerhöhung nicht aus.

Novo Nordisk reduzieren sich um 1,1 Prozent. Novo Nordisk und CEO Lars Fruergaard Jorgensen gehen getrennte Wege. Wie der für die Abnehm-Medikamente Ozempic und Wegovy bekannte Pharmakonzern überraschend mitteilte, hat er sich mit Jorgensen auf einen Rücktritt geeinigt. Novo Nordisk verwies auf die derzeitigen Schwierigkeiten am Markt und die Kursverluste in den vergangenen zwölf Monaten.

Bei Luxusgüter-Hersteller Richemont läuft es sehr gut, die Aktien legen 6,2 Prozent zu. Die Umsätze sprangen um 7 Prozent, vor allem das Schmuck-Geschäft läuft brillant.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.418,54 +0,1% 6,46 +10,5% Stoxx-50 4.537,65 +0,3% 15,29 +5,0% DAX 23.727,54 +0,1% 31,95 +19,0% MDAX 29.834,29 +0,0% 7,88 +16,6% TecDAX 3.835,78 +0,4% 16,12 +11,8% SDAX 16.527,08 -0,1% -18,50 +20,7% CAC 7.868,19 +0,2% 14,72 +6,4% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr., 8:14 % YTD EUR/USD 1,1194 +0,0% 1,1190 1,1216 +8,1% EUR/JPY 162,92 -0,0% 162,92 162,96 +0,0% EUR/CHF 0,9373 +0,2% 0,9354 0,9351 +0,1% EUR/GBP 0,8422 +0,1% 0,8410 0,8417 +1,7% USD/JPY 145,54 -0,1% 145,62 145,29 -7,5% GBP/USD 1,3291 -0,1% 1,3305 1,3326 +6,2% USD/CNY 7,2009 +0,0% 7,1976 7,1905 -0,2% USD/CNH 7,2075 +0,0% 7,2063 7,1977 -1,7% AUS/USD 0,6414 +0,2% 0,6404 0,6428 +3,5% Bitcoin/USD 103.874,45 +0,6% 103.295,80 103.936,25 +10,7% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,88 61,69 +0,3% 0,19 -14,2% Brent/ICE 64,77 64,62 +0,2% 0,15 -13,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3183,08 3238,73 -1,7% -55,65 +23,4% Silber 28,87 29,22 -1,2% -0,35 +4,7% Platin 883,30 888,77 -0,6% -5,47 +1,5% Kupfer 4,58 4,64 -1,3% -0,06 +12,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewaehr) ===

