Ergebnis 2024: Wolftank Group überspringt EUR 100-Millionen-Umsatzmarke



16.05.2025 / 09:00 CET/CEST

Ergebnis 2024: Wolftank Group überspringt EUR 100-Millionen-Umsatzmarke Umsatz steigt durch organisches Wachstum und Akquisition auf EUR 121,5 Mio. (+40%)

Bereinigt um Einmaleffekte beläuft sich EBITDA auf EUR 9,4 Mio. (2023: EUR 8,5 Mio.)

EBIT auf EUR 5,2 Mio. (2023: EUR 4 Mio.)

Klarer Fokus auf Profitabilität und operative Effizienz Die Wolftank Group (ISIN: AT0000A25NJ6) hat im Geschäftsjahr 2024 ein starkes Umsatzwachstum erzielt und sich trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds robust entwickelt. Der Konzernumsatz stieg um 40 % auf EUR 121,5 Mio. (2023: EUR 86,8 Mio.), getragen von einer positiven Entwicklung in den Geschäftsbereichen sowie der erstmaligen ganzjährigen Vollkonsolidierung der italienischen Tochtergesellschaft Petroltecnica. Die Ergebnisentwicklung wurde durch Einmaleffekte beeinflusst, insbesondere durch konservative Neubewertungen von Vorräten und Forderungen, höheren Abschreibungen aufgrund von Konsolidierungsmaßnahmen und Bilanzbereinigungen. Insgesamt belaufen sich die Sondereffekte auf EUR 2,7 Mio. Um diese Effekte bereinigt belief sich das EBITDA auf EUR 9,4 Mio. und einer Marge von 7,7 % (EBITDA 2023: EUR 8,5 Mio., 10%). Das bereinigte EBIT lag bei EUR 5,2 Mio. mit einer EBIT-Marge von 4,2 % (EBIT 2023: EUR 4,0 Mio., 4,6%). Inklusive aller Effekte betrug das EBITDA 2024 EUR 8,6 Mio. und das EBIT EUR 2,5 Mio. Das Ergebnis vor Steuern bereinigt um Einmaleffekte landete bei EUR 3,0 Mio. (2023: EUR 2,0 Mio.), das Ergebnis nach Steuern belief sich auf EUR 1,0 Mio, nach EUR 0,5 Mio im Vorjahr. Mit allen einbezogenen Effekten lag das Ergebnis vor Steuern bei EUR 0,3 Mio., das Ergebnis nach Steuern bei EUR -1,5 Mio. "Das Ergebnis 2024 zeigt unsere operative Stärke auch unter volatilen Rahmenbedingungen. Konservativ gesetzte bilanzielle Einmaleffekte ermöglichen es uns, auf einer soliden Basis aufzubauen und uns voll auf schlagkräftige operative Umsetzung, profitable Skalierung und nachhaltiges Wachstum zu konzentrieren", kommentiert Simon Reckla, CEO der Wolftank Group, die Entwicklung. Das Eigenkapital blieb mit EUR 24,9 Mio. auf dem Level des Vorjahres (2023: EUR 24,6 Mio.), die Eigenkapitalquote war stabil bei 22,9 % (2023: 22,4 %). Der Netto-Cashflow lag mit EUR 9,3 Mio. auf solidem Niveau (2023: EUR 10,9 Mio.). Das ROE belief sich auf 1,2% (2023: 8,2%). Trotz des deutlichen Umsatzwachstums stieg die Nettoverschuldung nur moderat auf EUR 24,1 Mio. (2023: EUR 21,0 Mio.).

Segment-Performance: Wachstum in allen Bereichen, solide Ergebnisbasis trotz Einmaleffekten

Die Aktivitäten der Wolftank Group sind aktuell in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Umweltdienstleistungen, Industriebeschichtungen und Wartung sowie Wasserstoff und Erneuerbare Energien. Umweltdienstleistungen und Industriebeschichtungen bilden die Kerngeschäftsfelder der Gruppe und somit das Fundament der Geschäftstätigkeit. Die Stabilität und der Reifegrad dieser Segmente stellen einen Wettbewerbsvorteil dar und unterstützen das Wachstum im Bereich Wasserstoff und Erneuerbare Energien. Der Geschäftsbereich Umweltdienstleistungen entwickelte sich stark und erzielte mit EUR 79,6 Mio. (2023: EUR 51,7 Mio.) ein Umsatzwachstum von über 50%. Der starke Anstieg ist maßgeblich auf die erstmalige Ganzjahres-Konsolidierung der italienischen Tochtergesellschaft Petroltecnica zurückzuführen. Das bereinigte EBITDA belief sich auf EUR 7,1 Mio. (2023: EUR 5,5 Mio.), was einer EBITDA-Marge von 8,9 % entspricht. In den Industriebeschichtungen und Wartung stieg der Umsatz auf EUR 16,8 Mio. (2023: EUR 14,5 Mio.), unterstützt durch gezielte Preisanpassungen zur Abfederung gestiegener Material- und Produktionskosten. Ein wesentlicher Teil der angefallenen Einmaleffekte war in diesem Segment zu verbuchen. Bereinigt um diese Effekte lag das EBITDA bei EUR 1,0 Mio. (2023: EUR 2,7 Mio.) und einer Marge von 6,1%. Das Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien setzte seine dynamische Entwicklung fort. Mit einem Umsatz von EUR 25,1 Mio. (2023: EUR 20,6 Mio.) spiegeln sich Projektzuschläge - insbesondere in Italien - bereits im Ergebnis wider. Das Segment erzielte ein bereinigtes EBITDA von EUR 1,3 Mio. (2023: EUR 0,3 Mio.) und eine EBITDA-Marge von 5,1%.

Ausblick 2025: Konsolidierung und Profitabilität im Mittelpunkt

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die Gruppe ein weiterhin komplexes Umfeld. Geopolitische Unsicherheiten und gebremste Investitionstätigkeit prägen die Marktdynamik. Die Wolftank Group begegnet diesen Herausforderungen mit einer klaren Ausrichtung auf operative Effizienz, gezielte Konsolidierung und profitables Wachstum. Die Gruppe reorganisiert seine heute schon schlanke Aufstellung und setzt künftig auf zwei Business Units. Der Bereich Coatings & Maintenance wird ab dem Geschäftsjahr 2025 in das Segment Environmental Services integriert, das Segment Wasserstoff und Erneuerbare Energien bleibt unverändert. "Mit unseren Geschäftsfeldern entsorgen wir die Vergangenheit - etwa durch Umweltsanierungen und Recycling - und versorgen die Zukunft mit erneuerbaren Energien. Das bilden wir mit unseren beiden Business Units künftig noch klarer ab, stärken unsere Kernkompetenzen und eröffnen zusätzliche Synergien", so CEO Simon Reckla. Für eine optimale Ausrichtung auf die Zukunft arbeitet die Gruppe aktuell an ihrer Strategie 2030, die im zweiten Halbjahr 2025 finalisiert sein soll. Der aktuelle Fokus liegt auf Konsolidierung und Profitabilität. Parallel dazu werden Produkte und Services gezielt weiterentwickelt. "Trotz eines angespannten Umfelds bleiben die strukturellen Treiber unserer Märkte intakt. Wir konzentrieren uns konsequent auf operative Exzellenz und wollen unsere führende Rolle bei Umwelt- und Energielösungen weiter ausbauen." Die Umweltbilanz der Gruppe, die heuer bereits freiwillig ihren Berichtsstandard auf ESRS und CSRD umgestellt hat, zeigt deutlich: Jedes Gramm CO 2 , das die Wolftank Group im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit emittiert, spart 10 Gramm CO 2 ein. "Das verdeutlicht noch einmal: Wir sind ein Pure-Green Play, das mit finanzieller Disziplin und technologischer Innovation punktet", schließt CEO Reckla.

Key Financial Highlights

2024 2023 2022 Umsatz EUR m 121,5 86,8 62,7 EBITDA EUR m 9,4*(8.6) 8,5 3,6 EBITDA-Marge % 7,7* (7.1) 10,0 5,5 EBIT EUR m 5,2* (2.5) 4,0 0,07 EBIT-Marge % 4,2* (2.0) 4,6 0,1 Ergebnis vor Steuern EUR m 3,0* (0.3) 2,0 -0,66 Ergebnis nach Steuern EUR m 1,0* (-1.5) 0,5 -1,6 Netto-Cashflow EUR m 9,3 10,9 3,8 Eigenkapitalquote % 22,9 22,4 32,6

*bereinigt Der vollständige Annual Sustainability Report der Wolftank Group (in englischer Sprache) ist online abrufbar: https://insight.wolftankgroup.com Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Anbieter für Umweltsanierung und Betankungslösungen für erneuerbare Treibstoffe. Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zählen zum Angebot der Umweltdienstleistungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen - etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank Group AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank Group AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com Kontakt:

Wolftank Group Investor Relations

Telefon: +43 512 345726

E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com

